В Укргідрометцентрі прогнозують покращення погоди найближчими днями

Люди гуляють містом під час незначного дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні найближчим часом утримається нестійка погода з дощами, грозами та місцями шквальним вітром. Синоптики попереджають про можливі небезпечні метеоявища в окремих регіонах, зокрема град і пориви вітру. Водночас уже наприкінці тижня погодні умови почнуть стабілізуватися, і в країні переважатиме суха погода.

Про це в ефірі День.LIVE розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Погода в Україні від Укргідрометцентру

За словами представника Укргідрометцентру, 22 травня в більшості областей України очікуються короткочасні дощі та грози.

У південних, центральних регіонах і на Харківщині місцями можливі град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. Температура повітря вдень підніматиметься до +25…+30 °C, тоді як на заході країни буде прохолодніше — +18…+23 °C.

Вже з 23 травня синоптична ситуація почне змінюватися. За прогнозами Укргідрометцентру, в Україну надходитиме поле підвищеного атмосферного тиску, що забезпечить більш стабільну та переважно суху погоду в більшості регіонів.

Таким чином, після короткого періоду гроз і локальних негод погодні умови поступово покращаться, а температурний фон залишиться комфортно теплим для кінця весни.

"Якщо говорити надалі про ситуацію, яка буде розвиватись, то будемо спостерігати, що до території України пошириться поле підвищеного атмосферного тиску з заходу, що буде зумовлювати вже більше таку погоду без опадів. Тому 23 травня у більшості областей залишатиметься погода без опадів. Лише вдень у східних, Південних, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, а також Дніпропетровській областях випадатимуть короткочасні дощі місцями з грозами.

Вночі залишатимуться ті самі значення, в межах +12...+17 °C. Проте у західних областях буде трішки свіжіша ніч, в межах +8...+13 °C, там очікуємо. Проте денні максимуми вже по всій території України, крім Південного Сходу, підніматимуться до +21...+26 °C, за рахунок того, що ось цей північний вітер, він відходитиме більш свіжим і приносить на такі значення температури трішки менші. І така ситуація залишатиметься до 25 травня. Тобто буде утримуватись така ситуація", — розповів Іван Семиліт.

