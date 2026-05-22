В Укргидрометцентре прогнозируют улучшение погоды в ближайшие дни

Люди гуляют по городу во время незначительного дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в ближайшее время сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами и местами шквальным ветром. Синоптики предупреждают о возможных опасных метеоявлениях в отдельных регионах, в частности град и порывы ветра. В то же время уже в конце недели погодные условия начнут стабилизироваться, и в стране будет преобладать сухая погода.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Иван Семилит.

Погода в Украине от Укргидрометцентра

По словам представителя Укргидрометцентра, 22 мая в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В южных, центральных регионах и на Харьковщине местами возможны град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет подниматься до +25...+30 °C, тогда как на западе страны будет прохладнее — +18...+23 °C.

Уже с 23 мая синоптическая ситуация начнет меняться. По прогнозам Укргидрометцентра, в Украину будет поступать поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит более стабильную и преимущественно сухую погоду в большинстве регионов.

Таким образом, после короткого периода гроз и локальных непогод погодные условия постепенно улучшатся, а температурный фон останется комфортно теплым для конца весны.

"Если говорить в дальнейшем о ситуации, которая будет развиваться, то будем наблюдать, что на территорию Украины распространится поле повышенного атмосферного давления с запада, что будет обусловливать уже больше такую погоду без осадков. Поэтому 23 мая в большинстве областей будет оставаться погода без осадков. Лишь днем в восточных, южных, Сумской, Полтавской, Кировоградской, а также Днепропетровской областях будут выпадать кратковременные дожди местами с грозами.

Ночью будут оставаться те же значения, в пределах +12...+17 °C. Однако в западных областях будет немного свежее ночь, в пределах +8...+13 °C, там ожидаем. Однако дневные максимумы уже по всей территории Украины, кроме Юго-Востока, будут подниматься до +21...+26 °C, за счет того, что вот этот северный ветер, он будет отходить более свежим и приносит на такие значения температуры немного меньше. И такая ситуация будет оставаться до 25 мая. То есть будет удерживаться такая ситуация", — рассказал Иван Семилит.

