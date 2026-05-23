Буде комфортно: синоптики спростували чутки про аномальну спеку

В Україні не очікується хвиля аномальної спеки, яку прогнозують для країн Західної Європи. Погодні умови на території держави формуватиме прохолодніше повітряне надходження зі Скандинавії.

Найближчими днями температура залишатиметься в межах комфортних значень із короткочасними опадами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Аномальна європейська спека омине Україну

У медіапросторі останніми днями активно ширяться повідомлення про різке потепління та хвилю спеки в країнах Західної Європи, зокрема в Іспанії, Франції та Великій Британії. Втім, фахівці Укргідрометцентру наголошують, що такі прогнози не можна автоматично переносити на територію України.

Синоптики підкреслюють, що офіційні метеопрогнози стосуються виключно України, і ситуація в інших європейських країнах не визначає погодні умови всередині держави.

За даними Укргідрометцентру, замість гарячого повітря з півдня на Україну надходитиме більш прохолодна повітряна маса зі Скандинавії. Саме вона й визначатиме погодний фон найближчим часом.

Температурні показники переважно залишатимуться в комфортному діапазоні — орієнтовно від +21 до +27 °С. Подекуди очікуються короткочасні дощі та грози, які матимуть локальний характер і суттєво не вплинуть на загальну теплу, але не спекотну погоду.

Наприкінці травня синоптики прогнозують певне зниження температури. У цей період показники можуть опуститися нижче кліматичної норми для цієї пори року, однак різких погодних коливань чи екстремальної спеки не очікується.

У гідрометеорологічному центрі закликають орієнтуватися виключно на офіційні прогнози та не піддаватися паніці через гучні заголовки про погодні явища в інших країнах Європи.

Новини.LIVE інформували, що на 23 травня синоптики прогнозували мінливу хмарність і нестійку погоду з грозовими дощами в низці регіонів України. Також у суботу місцями можливі град і шквали вітру. Найбільш активні опади прогнозуються на сході, півдні та в центрі країни, тоді як у решті областей переважно буде сухо з помірним вітром.

Новини.LIVE також повідомляли, що за прогнозами синоптиків, у вихідні, 23–24 травня, погода в Україні поступово стабілізується під впливом антициклону, який принесе більше сухих і комфортних умов у більшості регіонів. У суботу на заході, півночі та частині центру буде без опадів і тепло до +23…+28 °С, тоді як на півдні та сході ще можливі дощі, грози, місцями шквали й град. У неділю опади залишаться переважно на сході та південному сході, а в більшості областей утримається суха та комфортна погода.