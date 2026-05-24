Погода Дощі та спека накриють Україну: прогноз від синоптика Діденко

Дата публікації: 24 травня 2026 16:54
Прогноз погоди в Україні на завтра 25 травня від синоптика Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 25 травня, очікується зі спекою та опадами у декількох областях. Країну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Крім того, незабаром очікується зниження температури повітря.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 25 травня

Вночі температура повітря очікується +11...+17 °С, а упродовж дня +21...+25 °С, на півдні найтепліше — до +28 °С. Вітер буде з півночі та північного заходу, помірний, але часом рвучкий. 

Прогноз погоди в Україні на 25 травня
Погода в Україні 25 травня. Фото: Meteopost

Холодний атмосферний фронт завтра зумовить невеликі дощі вночі та зранку на заході та півночі, а вдень та ввечері — у центральних областях, на сході та півдні. Вдень у західних та північних регіонах переважатиме суха сонячна погода.

Погода в Києві 25 травня

Найближчої ночі та зранку в столиці можливий невеликий дощ. Вдень опадів не передбачається. Вітер північний та північно-західний, поривчастий. Температура повітря буде +23...+24 °С

Похолодання в Україні

Діденко попередила, що з 28 травня у більшості областях похолоднішає. Вдень очікується +15...+18 °С, а на півдні трохи тепліше. 

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 24 травня на Землі не очікується магнітних бур. За минулу добу на Сонці сталося 11 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що в Україні не очікується хвиля аномальної спеки. Погодні умови формуватиме прохолодніше повітряне надходження зі Скандинавії.

погода Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
