На Сонці відбулось 11 спалахів: до чого готуватися метеозалежних

На Землі у неділю, 24 травня, магнітних бур не очікується. Хоч і на Сонці за останню добуло відбулося кілька спалахів, вони не суттєво не впливають на Землю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 24 травня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбувся 11 спалахів класу С, але вони суттєво не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 24 травня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 24.

Вплива магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.

Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто:

спати щонайменше 7-8 годин,

підтримувати водний баланс,

зменшити стрес та фізичні навантаження,

гуляти на свіжому повітрі,

зменшити проведення часу в гаджетах перед сном,

регулярно споживати ліки при наявніості хронічних захворювань.

Як писали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. Повітря прогріється до +28 °С, але в низці регіонів все ж будуть дощі, через що оголосили І рівень небезпечності.

Також фахівці спростували чутки про аномальну спеку. Вони пояснили, що повідомлення про різке потепління та хвилю спеки буде в країнах Західної Європи, зокрема в Іспанії, Франції та Великій Британії. Автоматично переносити на територію України такі прогнози не можна.