Главная Погода На Солнце произошло 11 вспышек: к чему готовиться метеозависимым

Дата публикации 24 мая 2026 14:50
Головная боль из-за магнитных бурь. Фото: pexeles, коллаж Новини.LIVE

На Земле в воскресенье, 24 мая, магнитных бурь не ожидается. Хотя и на Солнце за последние сутки произошло несколько вспышек, они не существенно не влияют на Землю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 24 мая

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С, но они существенно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 24 мая

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - -1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 24.

Влияния магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит:

  • спать не менее 7-8 часов,
  • поддерживать водный баланс,
  • уменьшить стресс и физические нагрузки,
  • гулять на свежем воздухе,
  • уменьшить проведение времени в гаджетах перед сном,
  • регулярно потреблять лекарства при наличии хронических заболеваний.

Как писали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Воздух прогреется до +28 °С, но в ряде регионов все же будут дожди, из-за чего объявили І уровень опасности.

Также специалисты опровергли слухи об аномальной жаре. Они объяснили, что сообщение о резком потеплении и волне жары будет в странах Западной Европы, в частности в Испании, Франции и Великобритании. Автоматически переносить на территорию Украины такие прогнозы нельзя.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
