На Солнце произошло 11 вспышек: к чему готовиться метеозависимым
На Земле в воскресенье, 24 мая, магнитных бурь не ожидается. Хотя и на Солнце за последние сутки произошло несколько вспышек, они не существенно не влияют на Землю.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Магнитные бури 24 мая
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С, но они существенно не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 24 мая
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма - -1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 24.
Влияния магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит:
- спать не менее 7-8 часов,
- поддерживать водный баланс,
- уменьшить стресс и физические нагрузки,
- гулять на свежем воздухе,
- уменьшить проведение времени в гаджетах перед сном,
- регулярно потреблять лекарства при наличии хронических заболеваний.
Как писали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Воздух прогреется до +28 °С, но в ряде регионов все же будут дожди, из-за чего объявили І уровень опасности.
Также специалисты опровергли слухи об аномальной жаре. Они объяснили, что сообщение о резком потеплении и волне жары будет в странах Западной Европы, в частности в Испании, Франции и Великобритании. Автоматически переносить на территорию Украины такие прогнозы нельзя.