Прогноз погоды в Украине на завтра 25 мая от синоптика Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 25 мая, ожидается с жарой и осадками в нескольких областях. Страну будет пересекать холодный атмосферный фронт. Кроме того, вскоре ожидается снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 25 мая

Ночью температура воздуха ожидается +11...+17 °С, а в течение дня +21...+25 °С, на юге теплее всего — до +28 °С. Ветер будет с севера и северо-запада, умеренный, но временами порывистый.

Холодный атмосферный фронт завтра обусловит небольшие дожди ночью и утром на западе и севере, а днем и вечером — в центральных областях, на востоке и юге. Днем в западных и северных регионах будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода в Киеве 25 мая

Ближайшей ночью и утром в столице возможен небольшой дождь. Днем осадков не предвидится. Ветер северный и северо-западный, порывистый. Температура воздуха будет +23...+24 °С.

Похолодание в Украине

Диденко предупредила, что с 28 мая в большинстве областей похолодает. Днем ожидается +15...+18 °С, а на юге немного теплее.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 24 мая на Земле не ожидается магнитных бурь. За минувшие сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в Украине не ожидается волна аномальной жары. Погодные условия будет формировать более прохладное воздушное поступление из Скандинавии.