Украину накроет резкое похолодание: прогноз погоды на неделю

Прохожая с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют масштабное похолодание, сильный ветер и дожди разной интенсивности почти во всех регионах страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю 25-31 мая

По прогнозам, из-за активизации циклонической деятельности и поступления холодного воздуха с севера Европы температура воздуха снизится в среднем на 10-15 °С. Похолодание будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром, грозами и местами шквалами.

В понедельник, 25 мая, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит +11...+16 °С, днем — +18...+23 °С, а в центральных и южных областях до +24...+29 °С.

Карта погоды на 25 мая. Фото: скриншот

Во вторник, 26 мая, существенных осадков не прогнозируют, однако на севере и востоке возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью ожидается +10...+15 °С, днем — +19...+24 °С, на крайнем юге до +28 °С.

Читайте также:

Карта погоды на 26 мая. Фото: скриншот

В среду, 27 мая, циклон принесет дожди и прохладу в северные, центральные и восточные области, а также в Карпаты. Днем температура будет колебаться в пределах +16...+22 °С, а порывы ветра местами будут достигать 17-22 м/с.

Карта погоды на 27 мая. Фото: скриншот

В четверг, 28 мая, кратковременные дожди охватят большую часть страны, местами прогнозируют грозы. Температура ночью снизится до +5...+11 °С, а днем составит лишь +12...+18 °С.

Карта погоды на 28 мая. Фото: скриншот

В пятницу, 29 мая, холодная погода сохранится. Ночью температура опустится до +3...+8 °С, днем ожидается +13...+18 °С, местами пройдут кратковременные дожди.

Карта погоды на 29 мая. Фото: скриншот

В субботу, 30 мая, неустойчивая и прохладная погода продолжится почти по всей Украине. Только в западных областях будет суше и теплее — до +18...+23 °С.

В воскресенье, 31 мая, днем снова прогнозируют дожди, а в северо-западных регионах возможны грозы и шквалы. Температура воздуха днем составит +16...+22 °С, тогда как в юго-восточных областях осадков не ожидается.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 мая в Украине преобладала теплая и комфортная погода. В большинстве областей было сухо и солнечно, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 25 мая, погодные условия изменятся из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Часть областей накроют осадки, а после волны жары синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры воздуха.