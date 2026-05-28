Украину накроют дожди и похолодание: прогноз погоды на завтра

В пятницу 29 мая, в Украине будет господствовать холодная и влажная воздушная масса с севера Европы. Почти во всех регионах прогнозируют дожди, сильный ветер и снижение температуры, а в южных областях возможны грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 29 мая от Диденко

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13...+17 °C. Теплее всего будет на Закарпатье и в южных областях, где столбики термометров поднимутся до +17...+20 °C.

В ночные часы станет значительно холоднее - температура опустится до +4...+11 °C. Поэтому синоптики советуют утром одеваться теплее.

Дожди 29 мая прогнозируют практически по всей территории Украины. Осадки будут разной интенсивности, а прохладу будет усиливать северо-западный ветер, который будет оставаться порывистым, местами — сильным.

В Киеве в течение дня также периодически будет идти дождь. Температура воздуха в столице составит около +15 °C, а порывистый северо-западный ветер будет добавлять ощущение прохлады.

Прогноз погоды на 29 мая от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем кратковременные дожди пройдут в большинстве областей Украины, за исключением западных регионов.

В южной части страны местами прогремят грозы. Также в большинстве областей Правобережья усилится ветер — порывы северо-западного ветра днем будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4...+10 °C. В дневные часы воздух прогреется до +13...+18 °C.

