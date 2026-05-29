Гидрометцентр предупредил украинцев о жаре и шквалах в июне

Дата публикации 29 мая 2026 08:50
Киевляне идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса. Вместе с потеплением синоптики ожидают резкую активизацию опасных грозовых процессов по всей стране. Из-за этого жара регулярно будет прерываться сильными ливнями, локальным градом и шквальным ветром.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на анализ предыдущих лет Украинскго гидрометеорологического центра.

Погода в Украине на июнь

В Украинском гидрометеорологическом центре проанализировали свежие данные и успокаивают, что июнь обещает быть значительно теплее, чем обычно.

По расчетам специалистов, средняя месячная температура в июне этого года уверенно будет держаться на уровне 19-23 градусов тепла. В горных районах страны будет немного прохладнее, где-то в пределах 16-20 градусов.

Поскольку это на 1,5 градуса выше привычной нормы, мерзнуть украинцам точно не придется.

Сезон опасных летних бурь

По осадкам на первый месяц лета ожидается от 49 до 90 миллиметров дождя, а в Карпатах традиционно больше, примерно 117-171 мм.

Такие цифры вполне укладываются в норму, однако специалисты предупреждают о капризах погоды.

Именно в начале лета в Украине возможно резкое усиление гроз. Поэтому гражданам стоит быть готовыми к тому, что солнце периодически будут закрывать облака с внезапными ливнями.

Ранее Новини.LIVE писали, что в пятницу, 29 мая, в Украине будет господствовать холодная и влажная воздушная масса с севера Европы. Почти во всех регионах ожидаются дожди, сильный ветер и снижение температуры. В южных областях возможны грозы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине не ожидается волна аномальной жары, которую прогнозируют для стран Западной Европы. Погодные условия на территории государства будет формировать более прохладное воздушное поступление из Скандинавии.

 

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
