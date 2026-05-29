Головна Погода Гідрометцентр прогнозує дощову і прохолодну погоду в Україні завтра

Дата публікації: 29 травня 2026 17:50
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 30 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами у більшості областей. Синоптики також попереджають про грози у південних і східних регіонах та сильні пориви вітру в частині країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 30 травня

За прогнозом синоптиків, вночі без опадів буде на Закарпатті та сході України. Водночас вдень короткочасні дощі охоплять майже всю територію країни.

Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. У південно-західних областях вдень місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °C, вдень — +11…+16 °C. У західних областях буде тепліше — вночі +8…+13 °C, а вдень повітря прогріється до +17…+22 °C.

Найтепліше традиційно буде на Закарпатті, де денна температура може сягнути +24 °C.

Карта погоди в Україні на 30 травня. Фото: Укргідрометцентр

Як писали Новини.LIVE, синоптик Наталка Діденко попередила, що наприкінці травня в Україні збережеться прохолодна та нестійка погода з дощами.

Водночас уже в червні синоптики прогнозують помітне потепління. Середня температура повітря перевищить кліматичну норму щонайменше на 1,5 °C, однак разом зі спекою по країні активізуються небезпечні грозові процеси.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
