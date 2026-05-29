Головна Погода Діденко попередила про похолодання до +10 °C наприкінці травня

Діденко попередила про похолодання до +10 °C наприкінці травня

Дата публікації: 29 травня 2026 15:11
Якою буде погода в Україні наприкінці травня за прогнозом синоптика Діденко
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці травня в Україні утримається прохолодна та дощова погода. У більшості областей температура повітря 30-31 травня не перевищуватиме +12...+17 °C, а в окремих регіонах буде ще холодніше.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода в Україні 30-31 травня

За прогнозом синоптика, у суботу та неділю в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами майже в усіх областях. Без опадів 30 травня буде лише на заході країни.

Температура повітря вдень становитиме +12...+17 °C. У західних областях буде дещо тепліше — +19...+23 °C, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +24 °C.

Найхолодніше в неділю очікується на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Рівненщині — лише +10...+13 °C.

Також Діденко зазначила, що в суботу ще зберігатиметься рвучкий північно-західний вітер, однак у неділю він послабшає.

У Києві 30-31 травня прогнозують періодичні дощі та прохолодну погоду. Вдень температура повітря триматиметься в межах +12...+14 °C. Водночас синоптик додала, що вже з 1 червня в Україну прийде потепління.

Діденко попередила про похолодання до +10 °C наприкінці травня - фото 1
Пост Наталії Діденко. Фото: скріншот Facebook

Новини.LIVE повідомляли, у червні середня температура повітря в Україні, за прогнозами синоптиків, перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на 1,5 градуса. Разом із потеплінням очікується й посилення грозової активності по всій країні. Через це періоди спеки часто перериватимуться зливами, місцями градом та шквальними поривами вітру.

Раніше Новини.LIVE писали, що 29 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Сонячна активність залишається низькою, а геомагнітна обстановка прогнозується переважно спокійною або з незначними коливаннями. Водночас фахівці зазначають, що навіть слабкі зміни можуть позначатися на самопочутті метеочутливих людей.
 

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
