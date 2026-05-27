Погода Штормовий вітер та похолодання: синоптик Діденко здивувала прогнозом

Дата публікації: 27 травня 2026 16:31
Прогноз погоди в Україні на завтра 28 травня від синоптика Діденко
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 28 травня, очікується зі зниженням температури повітря. Сильні пориви вітру продовжаться. Територія країни опиниться в тилу холодного атмосферного фронту.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 28 травня

Діденко зазначила, що опади очікуються незначні та локальні. За холодним фронтом пошириться ж похолодання. Температура повітря відчутно знизиться. Вдень буде до +15...+19 °С, на півдні +20...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня
Погода в Україні 28 травня. Фото: Meteopost

"Холодне повітря — важке, сильно тисне, тому через опір теплішого повітря посилюватиметься вітер до штормових поривів", — наголосила Діденко.

У Києві завтра очікується сильний північно-західний вітер. Крім того, є ймовірність невеликого дощу. Також похододає до +15 °С.

До кінця тижня в Україні буде переважати прохолодна погода, але на початку червня знову потеплішає.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, на Землі 27 травня не очікується магнітних бур. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні.

А на вихідних, 30-31 травня, в Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Місцями можливі грози та шквали.

Альбіна Зарічна - Редактор
