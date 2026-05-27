Погода Штормовой ветер и похолодание: синоптик Диденко удивила прогнозом

Дата публикации 27 мая 2026 16:31
Прогноз погоды в Украине на завтра 28 мая от синоптика Диденко
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 28 мая, ожидается со снижением температуры воздуха. Сильные порывы ветра продолжатся. Территория страны окажется в тылу холодного атмосферного фронта.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 28 мая

Диденко отметила, что осадки ожидаются незначительные и локальные. За холодным фронтом распространится же похолодание. Температура воздуха ощутимо снизится. Днем будет до +15...+19 °С, на юге +20...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня
Погода в Украине 28 мая. Фото: Meteopost

"Холодный воздух — тяжелый, сильно давит, поэтому из-за сопротивления теплого воздуха будет усиливаться ветер до штормовых порывов", — отметила Диденко.

В Киеве завтра ожидается сильный северо-западный ветер. Кроме того, есть вероятность небольшого дождя. Также похолодает до +15 °С.

До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня снова потеплеет.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на Земле 27 мая не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

А на выходных, 30-31 мая, в Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода. Местами возможны грозы и шквалы.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
