Солнечная активность низкая: магнитные бури сегодня

Головная боль. Фото: pexels, коллаж Новини.LIVE

В среду, 27 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 27 мая

За минувшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С. Такая вспышка существенно не влияют на Землю. Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Головная боль у девушки. Фото: magnific

Солнечная активность на 27 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 65.

Отметим, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.

Как писали Новини.LIVE, Гидрометцентр предупредил о грозах, дождях и ветре в Украине сегодня. По всей территории нашей страны объявили первый уровень опасности.

Читайте также:

Также синоптики дали прогноз погоды на неделю 25-31 мая. Прогнозируется масштабное похолодание, сильный ветер и дожди разной интенсивности почти во всех регионах страны.