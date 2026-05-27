Сонячна активність низька: магнітні бурі сьогодні

В середу, 27 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 27 травня

За минулу добу на Сонці відбувся один спалах класу С. Такий спалах суттєво не впливають на Землю. Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 27 травня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 65.

Зазначимо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.

Як писали Новини.LIVE, Гідрометцентр попередив про грози, дощі та вітер в Україні сьогодні. По всій території нашої країни оголосили перший рівень небезпеки.

Також синоптики дали прогноз погоди на тиждень 25-31 травня. Прогнозується масштабне похолодання, сильний вітер та дощі різної інтенсивності майже в усіх регіонах країни.