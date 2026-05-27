Сонячна активність низька: магнітні бурі сьогодні
В середу, 27 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.
Магнітні бурі 27 травня
За минулу добу на Сонці відбувся один спалах класу С. Такий спалах суттєво не впливають на Землю. Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 27 травня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 65.
Зазначимо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.
