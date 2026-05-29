Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Диденко предупредила о похолодании до +10 °C в конце мая

Диденко предупредила о похолодании до +10 °C в конце мая

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 15:11
Какой будет погода в Украине в конце мая по прогнозу синоптика Диденко
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

В конце мая в Украине сохранится прохладная и дождливая погода. В большинстве областей температура воздуха 30-31 мая не будет превышать +12...+17 °C, а в отдельных регионах будет еще холоднее.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода в Украине 30-31 мая

По прогнозу синоптика, в субботу и воскресенье в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями почти во всех областях. Без осадков 30 мая будет только на западе страны.

Температура воздуха днем составит +12...+17 °C. В западных областях будет несколько теплее - +19...+23 °C, а на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +24 °C.

Холоднее всего в воскресенье ожидается в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях - всего +10...+13 °C.

Читайте также:

Также Диденко отметила, что в субботу еще будет сохраняться порывистый северо-западный ветер, однако в воскресенье он ослабеет.

В Киеве 30-31 мая прогнозируют периодические дожди и прохладную погоду. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +12...+14 °C. В то же время синоптик добавила, что уже с 1 июня в Украину придет потепление.

Диденко предупредила о похолодании до +10 °C в конце мая - фото 1
Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в июне средняя температура воздуха в Украине, по прогнозам синоптиков, превысит многолетнюю климатическую норму как минимум на 1,5 градуса. Одновременно с потеплением ожидается усиление грозовой активности по всей стране. Из-за этого жаркая погода будет периодически прерываться сильными ливнями, местами градом и шквалистыми порывами ветра.

Ранее Новини.LIVE писали, что 29 мая, сильных магнитных бурь на Земле не ожидается. Солнечная активность остается на низком уровне, а геомагнитная обстановка прогнозируется в основном спокойной или с небольшими колебаниями. При этом специалисты отмечают, что даже слабые изменения могут отражаться на самочувствии людей, чувствительных к погодным и геомагнитным факторам.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации