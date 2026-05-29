Какой будет погода в Украине в конце мая по прогнозу синоптика Диденко

В конце мая в Украине сохранится прохладная и дождливая погода. В большинстве областей температура воздуха 30-31 мая не будет превышать +12...+17 °C, а в отдельных регионах будет еще холоднее.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода в Украине 30-31 мая

По прогнозу синоптика, в субботу и воскресенье в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями почти во всех областях. Без осадков 30 мая будет только на западе страны.

Температура воздуха днем составит +12...+17 °C. В западных областях будет несколько теплее - +19...+23 °C, а на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +24 °C.

Холоднее всего в воскресенье ожидается в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях - всего +10...+13 °C.

Также Диденко отметила, что в субботу еще будет сохраняться порывистый северо-западный ветер, однако в воскресенье он ослабеет.

В Киеве 30-31 мая прогнозируют периодические дожди и прохладную погоду. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +12...+14 °C. В то же время синоптик добавила, что уже с 1 июня в Украину придет потепление.

Новини.LIVE сообщали, что в июне средняя температура воздуха в Украине, по прогнозам синоптиков, превысит многолетнюю климатическую норму как минимум на 1,5 градуса. Одновременно с потеплением ожидается усиление грозовой активности по всей стране. Из-за этого жаркая погода будет периодически прерываться сильными ливнями, местами градом и шквалистыми порывами ветра.

Ранее Новини.LIVE писали, что 29 мая, сильных магнитных бурь на Земле не ожидается. Солнечная активность остается на низком уровне, а геомагнитная обстановка прогнозируется в основном спокойной или с небольшими колебаниями. При этом специалисты отмечают, что даже слабые изменения могут отражаться на самочувствии людей, чувствительных к погодным и геомагнитным факторам.