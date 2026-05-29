Предупреждение для метеозависимых: магнитные бури на 29 мая

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 29 мая, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Солнечная активность остается низкой, а геомагнитное поле ожидается преимущественно спокойным или нестабильным. В то же время специалисты предупреждают, что даже незначительные колебания могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 29 мая

По данным специалистов, в течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. На Солнце зафиксировали две вспышки класса С, однако они не представляют серьезной угрозы для Земли и не способны вызвать мощные геомагнитные возмущения.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Также сохраняется вероятность новых солнечных вспышек М-класса, хотя общая солнечная активность будет оставаться невысокой.

Прогноз солнечной активности на 29 мая:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 40%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 64.

Прогноз магнитных бурь с 29 по 31 мая. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Специалисты отмечают, что магнитные бури могут влиять на состояние здоровья, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением или метеочувствительностью. В такие дни некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность, головокружение или проблемы со сном.

По информации Всемирной организации здравоохранения и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), прямое влияние магнитных бурь на организм человека до сих пор изучается. В то же время медики советуют в периоды геомагнитных колебаний соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать переутомления и стресса, а также внимательнее следить за артериальным давлением и самочувствием.

