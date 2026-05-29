Попередження для метеозалежних: магнітні бурі на 29 травня

У п’ятницю, 29 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Сонячна активність залишається низькою, а геомагнітне поле очікується переважно спокійним або нестабільним. Водночас фахівці попереджають, що навіть незначні коливання можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 29 травня

За даними фахівців, протягом останньої доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. На Сонці зафіксували два спалахи класу С, однак вони не становлять серйозної загрози для Землі та не здатні спричинити потужні геомагнітні збурення.

Очікується, що у п’ятницю геомагнітне поле коливатиметься від тихого до нестабільного рівня. Також зберігається ймовірність нових сонячних спалахів М-класу, хоча загальна сонячна активність залишатиметься невисокою.

Прогноз сонячної активності на 29 травня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 40%;

ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 64.

Прогноз магнітних бур з 29 до 31 травня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Фахівці зазначають, що магнітні бурі можуть впливати на стан здоров’я, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском або метеочутливістю. У такі дні деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, сонливість, дратівливість, запаморочення чи проблеми зі сном.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), прямий вплив магнітних бур на організм людини досі вивчається. Водночас медики радять у періоди геомагнітних коливань дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, уникати перевтоми та стресу, а також уважніше стежити за артеріальним тиском і самопочуттям.

