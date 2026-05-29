Главная Погода Гидрометцентр прогнозирует дождливую и прохладную погоду в Украине завтра

Дата публикации 29 мая 2026 17:50
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 30 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями в большинстве областей. Синоптики также предупреждают о грозах в южных и восточных регионах и сильных порывах ветра в части страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 30 мая

По прогнозу синоптиков, ночью без осадков будет на Закарпатье и востоке Украины. В то же время днем кратковременные дожди охватят почти всю территорию страны.

Ветер преимущественно северо-западного направления, скоростью 5-10 м/с. В юго-западных областях днем местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4...+9 °C, днем — +11...+16 °C. В западных областях будет теплее — ночью +8...+13 °C, а днем воздух прогреется до +17...+22 °C.

Теплее всего традиционно будет на Закарпатье, где дневная температура может достичь +24 °C.

Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 травня
Карта погоды в Украине на 30 мая. Фото: Укргидрометцентр

Как писали Новини.LIVE, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в конце мая в Украине сохранится прохладная и неустойчивая погода с дождями.

В то же время уже в июне синоптики прогнозируют заметное потепление. Средняя температура воздуха превысит климатическую норму минимум на 1,5 °C, однако вместе с жарой по стране активизируются опасные грозовые процессы.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
