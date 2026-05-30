Прогноз погоды в Украине на 1 июня от синоптика Диденко

Повсюду потеплеет: синоптик Диденко дала прогноз на первый день лета
Погода в Украине в первый день лета, 1 июня, ожидается теплой. Во все области придет потепление. В целом лето начнется по графику.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Украине на 1 июня
Диденко отметила, что ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха повысится до более +20 °С.
"Температура воздуха получит долгожданные "двадцатки" от атмосферы - повсюду придет потепление",- сообщила синоптик.
В то же время 30 и 31 мая в Украине еще будет холодно и мокро.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, в июне средняя температура воздуха превысит климатическую норму. Кроме того, активизируются опасные грозовые процессы.
А сегодня в Украине облачная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях в большинстве областей, а также грозах и порывах ветра.