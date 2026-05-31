Периодические волны жары в Украине: синоптики спрогнозировали погоду летом

Главная Погода Волны жары в Украине: синоптики спрогнозировали погоду на лето

Дата публикации 31 мая 2026 09:44
Люди спасаются от жары под распылителем воды.

Климатологи предупреждают о возможном усилении глобального явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года. Это может изменить погоду во многих странах мира. Однако украинские синоптики успокаивают граждан и не прогнозируют аномальных температурных показателей или экстремальной жары в Украине летом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты.ICTV.

Глобальные климатические изменения

Специалисты уже дали первый прогноз на летний сезон. Лето в Украине в целом сохранит тенденцию к более теплым условиям по сравнению с нормой, но привычные волны жары будут чередоваться с локальными грозами и шквалами.

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань говорит, что явление Эль-Ниньо не является прямой гарантией жары в Украине, однако оно может повышать вероятность погодных аномалий.

В июне средняя температура по стране должна колебаться в привычных пределах от 19 до 25 градусов тепла, хотя в горах традиционно будет значительно прохладнее.

Дожди будут идти неравномерно

Осадков синоптики из Укргидрометцентра ждут в пределах нормы, но из-за современных погодных процессов дожди будут идти неравномерно, поэтому в одних регионах будет сухо, а другие будет заливать.

Таким образом, экстремального сценария на это лето пока нет, поэтому украинцам можно не волноваться.

Ранее Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года сильных и длительных магнитных бурь пока не прогнозируют. Но в первой половине месяца будут периоды повышенной геомагнитной активности, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Также мы сообщали, что синоптик Наталка Диденко дала прогноз на первый день лета. Во все области Украины придет значительное потепление.

Альбина Заречная
