Периодические волны жары в Украине: синоптики спрогнозировали погоду летом

Люди спасаются от жары под распылителем воды.

Климатологи предупреждают о возможном усилении глобального явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года. Это может изменить погоду во многих странах мира. Однако украинские синоптики успокаивают граждан и не прогнозируют аномальных температурных показателей или экстремальной жары в Украине летом.

Глобальные климатические изменения

Специалисты уже дали первый прогноз на летний сезон. Лето в Украине в целом сохранит тенденцию к более теплым условиям по сравнению с нормой, но привычные волны жары будут чередоваться с локальными грозами и шквалами.

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань говорит, что явление Эль-Ниньо не является прямой гарантией жары в Украине, однако оно может повышать вероятность погодных аномалий.

В июне средняя температура по стране должна колебаться в привычных пределах от 19 до 25 градусов тепла, хотя в горах традиционно будет значительно прохладнее.

Дожди будут идти неравномерно

Осадков синоптики из Укргидрометцентра ждут в пределах нормы, но из-за современных погодных процессов дожди будут идти неравномерно, поэтому в одних регионах будет сухо, а другие будет заливать.

Таким образом, экстремального сценария на это лето пока нет, поэтому украинцам можно не волноваться.

