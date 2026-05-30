Прогноз магнітних бур на першу половину червня: є небезпечні дні

У червні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур поки не прогнозують. Однак у першій половині місяця будуть періоди підвищеної геомагнітної активності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Прогноз магнітних бур на червень 2026

За поточними прогнозами, найбільше навантаження на магнітосферу Землі очікується 11-12 червня. Саме в ці дати можливе досягнення рівня G2 (помірна магнітна буря), що може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Загалом, у першій половині червня прогнозують таку космічну погоду:

1 червня — 2 (спокій);

2 червня — 2 (спокій);

3 червня — 2 (спокій);

4 червня — 4 (активність);

5 червня — 2 (спокій);

6 червня — 2 (спокій);

7 червня — 2 (спокій);

8 червня — 2 (спокій);

9 червня — 4 (активність);

10 червня — 2 (спокій);

11 червня — 6 (помірна магнітна буря);

12 червня — 5 (невелика магнітна буря);

13 червня — 4 (активність);

14 червня — 3 (неспокій);

15 червня — 3 (неспокій).

Що можуть відчувати метеозалежні люди

У періоди магнітних бур деякі люди скаржаться на:

головний біль;

втому та сонливість;

перепади артеріального тиску;

дратівливість;

порушення сну.

Як писали Новини.LIVE, синоптик Діденко дала прогноз на перший день літа. За її словами, 1 червня до всіх областей прийде потепління.

Водночас Гідрометцентр попередив українців про спеку та шквали в червні. В середині місяця температура повітря перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса.