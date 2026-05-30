Прогноз магнітних бур на першу половину червня: є небезпечні дні
У червні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур поки не прогнозують. Однак у першій половині місяця будуть періоди підвищеної геомагнітної активності.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Прогноз магнітних бур на червень 2026
За поточними прогнозами, найбільше навантаження на магнітосферу Землі очікується 11-12 червня. Саме в ці дати можливе досягнення рівня G2 (помірна магнітна буря), що може впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Загалом, у першій половині червня прогнозують таку космічну погоду:
- 1 червня — 2 (спокій);
- 2 червня — 2 (спокій);
- 3 червня — 2 (спокій);
- 4 червня — 4 (активність);
- 5 червня — 2 (спокій);
- 6 червня — 2 (спокій);
- 7 червня — 2 (спокій);
- 8 червня — 2 (спокій);
- 9 червня — 4 (активність);
- 10 червня — 2 (спокій);
- 11 червня — 6 (помірна магнітна буря);
- 12 червня — 5 (невелика магнітна буря);
- 13 червня — 4 (активність);
- 14 червня — 3 (неспокій);
- 15 червня — 3 (неспокій).
Що можуть відчувати метеозалежні люди
У періоди магнітних бур деякі люди скаржаться на:
- головний біль;
- втому та сонливість;
- перепади артеріального тиску;
- дратівливість;
- порушення сну.
