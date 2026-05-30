Прогноз магнитных бурь на первую половину июня: есть опасные дни
В июне 2026 года сильных и длительных магнитных бурь пока не прогнозируют. Однако в первой половине месяца будут периоды повышенной геомагнитной активности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года
По текущим прогнозам, наибольшая нагрузка на магнитосферу Земли ожидается 11-12 июня. Именно в эти даты возможно достижение уровня G2 (умеренная магнитная буря), что может влиять на самочувствие метеозависимых людей.
В общем, в первой половине июня прогнозируют такую космическую погоду:
- 1 июня — 2 (спокойствие);
- 2 июня — 2 (спокойствие);
- 3 июня — 2 (спокойствие);
- 4 июня — 4 (активность);
- 5 июня — 2 (спокойствие);
- 6 июня — 2 (спокойствие);
- 7 июня — 2 (спокойствие);
- 8 июня — 2 (спокойствие);
- 9 июня — 4 (активность);
- 10 июня — 2 (спокойствие);
- 11 июня — 6 (умеренная магнитная буря);
- 12 июня — 5 (небольшая магнитная буря);
- 13 июня — 4 (активность);
- 14 июня — 3 (беспокойство);
- 15 июня — 3 (беспокойство).
Что могут чувствовать метеозависимые люди
В периоды магнитных бурь некоторые люди жалуются на:
- головную боль;
- усталость и сонливость;
- перепады артериального давления;
- раздражительность;
- нарушение сна.
