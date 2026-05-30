Прогноз магнитных бурь на первую половину июня: есть опасные дни

Дата публикации 30 мая 2026 17:57
Влияние магнитных бурь. Фото: magnific, коллаж Новини.LIVE

В июне 2026 года сильных и длительных магнитных бурь пока не прогнозируют. Однако в первой половине месяца будут периоды повышенной геомагнитной активности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года

По текущим прогнозам, наибольшая нагрузка на магнитосферу Земли ожидается 11-12 июня. Именно в эти даты возможно достижение уровня G2 (умеренная магнитная буря), что может влиять на самочувствие метеозависимых людей.

В общем, в первой половине июня прогнозируют такую космическую погоду:

  • 1 июня — 2 (спокойствие);
  • 2 июня — 2 (спокойствие);
  • 3 июня — 2 (спокойствие);
  • 4 июня — 4 (активность);
  • 5 июня — 2 (спокойствие);
  • 6 июня — 2 (спокойствие);
  • 7 июня — 2 (спокойствие);
  • 8 июня — 2 (спокойствие);
  • 9 июня — 4 (активность);
  • 10 июня — 2 (спокойствие);
  • 11 июня — 6 (умеренная магнитная буря);
  • 12 июня — 5 (небольшая магнитная буря);
  • 13 июня — 4 (активность);
  • 14 июня — 3 (беспокойство);
  • 15 июня — 3 (беспокойство).

Что могут чувствовать метеозависимые люди

В периоды магнитных бурь некоторые люди жалуются на:

  • головную боль;
  • усталость и сонливость;
  • перепады артериального давления;
  • раздражительность;
  • нарушение сна.

Как писали Новини.LIVE, синоптик Диденко дала прогноз на первый день лета. По ее словам, 1 июня во все области придет потепление.

В то же время Гидрометцентр предупредил украинцев о жаре и шквалах в июне. В середине месяца температура воздуха превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
