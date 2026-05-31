Погода в Україні на тижден 1-7 червня — прийде літня спека

Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

Після незвично прохолодного завершення травня в Україні очікується поступове потепління. Уже з перших днів червня температура повітря почне підвищуватися до кліматичної норми, а наприкінці тижня в окремих регіонах можлива справжня літня спека. Водночас погода не обійдеться без короткочасних дощів та гроз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Погода в Україні 1 червня

У понеділок дощі вночі прогнозуються в Криму та Приазов’ї. Вдень опади можливі на півночі, сході країни та в окремих районах заходу. В інших областях істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від +5 до +10 °С, а вдень повітря прогріється до +17…+22 °С.

Карта температур в Україні на 1 червня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 2 червня

У вівторок над Україною пануватиме антициклон, тому більшість регіонів залишатимуться без опадів. Короткочасні дощі з грозами можливі лише в Карпатах та на Закарпатті. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +6…+11 °С, а вдень очікується +19…+25 °С.

Карта температур в Україні на 2 червня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 3 червня

У середу, 3 червня, тепла погода продовжиться. Більшість областей зустрінуть день без істотних опадів, хоча в гірських районах заходу місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря підвищиться до +21…+26 °С, а на Поділлі буде дещо прохолодніше — до +23 °С.

Карта температур в Україні на 3 червня. Фото: Метеопост

Погода на 4 червня

У четвер, 4 червня, антициклон збереже свій вплив. Лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні грози, місцями з градом. Денна температура становитиме +22…+27 °С.

Карта температур в Україні на 4 червня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 5 червня

У п’ятницю тепла погода зміцнить свої позиції. У більшості областей буде сухо, хоча на заході, а подекуди й на півночі, очікуються грозові дощі. В окремих районах західних областей можливі шквали та град. Повітря вдень прогріватиметься до +24…+29 °С.

Карта температур в Україні на 5 червня. Фото: Метеопост

Погода на 6 червня

У суботу атмосферний фронт принесе грозові дощі до більшості областей країни. Сухою погода залишиться лише на крайньому заході та сході. Під час гроз можливі пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вдень коливатиметься в межах +22…+28 °С.

Карта температур в Україні на ніч 6 червня. Фото: Метеопост

Погода на 7 червня

У неділю зона опадів розшириться. Вночі дощі прогнозують у центральних та південних регіонах, а вдень вони охоплять значну частину території України. Місцями можливі грози, град та шквали.

Попри опади, температура залишатиметься доволі високою — від +21 до +26 °С, а на південному сході та Закарпатті повітря прогріється до +29 °С.

Водночас синоптики розповіли, що влітку в Україні не буде аномальних температурних показників. Звичні хвилі спеки чергуватимуться з локальними грозами та шквалами.