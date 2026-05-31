Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Прийде літня спека: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Прийде літня спека: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 18:13
Погода в Україні на тижден 1-7 червня — прийде літня спека
Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

Після незвично прохолодного завершення травня в Україні очікується поступове потепління. Уже з перших днів червня температура повітря почне підвищуватися до кліматичної норми, а наприкінці тижня в окремих регіонах можлива справжня літня спека. Водночас погода не обійдеться без короткочасних дощів та гроз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog. 

Погода в Україні 1 червня

У понеділок дощі вночі прогнозуються в Криму та Приазов’ї. Вдень опади можливі на півночі, сході країни та в окремих районах заходу. В інших областях істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від +5 до +10 °С, а вдень повітря прогріється до +17…+22 °С

Погода на 1 червня
Карта температур в Україні на 1 червня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 2 червня

У вівторок над Україною пануватиме антициклон, тому більшість регіонів залишатимуться без опадів. Короткочасні дощі з грозами можливі лише в Карпатах та на Закарпатті. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +6…+11 °С, а вдень очікується +19…+25 °С.

Якою буде погода 2 червня
Карта температур в Україні на 2 червня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 3 червня

У середу, 3 червня, тепла погода продовжиться. Більшість областей зустрінуть день без істотних опадів, хоча в гірських районах заходу місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря підвищиться до +21…+26 °С, а на Поділлі буде дещо прохолодніше — до +23 °С.

Читайте також:
Прогноз погоди в Україні 3 червня
Карта температур в Україні на 3 червня. Фото: Метеопост

Погода на 4 червня

У четвер, 4 червня, антициклон збереже свій вплив. Лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні грози, місцями з градом. Денна температура становитиме +22…+27 °С.

Якою буде погода в Україні 4 червня
Карта температур в Україні на 4 червня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 5 червня

У п’ятницю тепла погода зміцнить свої позиції. У більшості областей буде сухо, хоча на заході, а подекуди й на півночі, очікуються грозові дощі. В окремих районах західних областей можливі шквали та град. Повітря вдень прогріватиметься до +24…+29 °С

null
Карта температур в Україні на 5 червня. Фото: Метеопост

Погода на 6 червня

У суботу атмосферний фронт принесе грозові дощі до більшості областей країни. Сухою погода залишиться лише на крайньому заході та сході. Під час гроз можливі пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вдень коливатиметься в межах +22…+28 °С.

null
Карта температур в Україні на ніч 6 червня. Фото: Метеопост

Погода на 7 червня

У неділю зона опадів розшириться. Вночі дощі прогнозують у центральних та південних регіонах, а вдень вони охоплять значну частину території України. Місцями можливі грози, град та шквали.

Попри опади, температура залишатиметься доволі високою — від +21 до +26 °С, а на південному сході та Закарпатті повітря прогріється до +29 °С

Як писали Новини.LIVE, раніше Наталка Діденко порадувала прогнозом на 1 червня. За її словами, стовпчики термометрів у всіх регіонах країни коливатимуться від +19°C до +23°C. 

Водночас синоптики розповіли, що влітку в Україні не буде аномальних температурних показників. Звичні хвилі спеки чергуватимуться з локальними грозами та шквалами.

погода температура повітря спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації