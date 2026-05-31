Погода в Украине на неделю 1-7 июня — придет летняя жара

Жаркая погода. Фото: Новини.LIVE

После необычно прохладного завершения мая в Украине ожидается постепенное потепление. Уже с первых дней июня температура воздуха начнет повышаться до климатической нормы, а в конце недели в отдельных регионах возможна настоящая летняя жара. В то же время погода не обойдется без кратковременных дождей и гроз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Погода в Украине 1 июня

В понедельник дожди ночью прогнозируются в Крыму и Приазовье. Днем осадки возможны на севере, востоке страны и в отдельных районах запада. В остальных областях существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 °С, а днем воздух прогреется до +17...+22 °С.

Карта температур в Украине на 1 июня. Фото: Метеопост

Погода в Украине 2 июня

Во вторник над Украиной будет господствовать антициклон, поэтому большинство регионов будут оставаться без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь в Карпатах и на Закарпатье. Ночью столбики термометров будут показывать +6...+11 °С, а днем ожидается +19...+25 °С.

Карта температур в Украине на 2 июня. Фото: Метеопост

Погода в Украине 3 июня

В среду, 3 июня, теплая погода продолжится. Большинство областей встретят день без существенных осадков, хотя в горных районах запада местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха повысится до +21...+26 °С, а на Подолье будет несколько прохладнее — до +23 °С.

Читайте также:

Карта температур в Украине на 3 июня. Фото: Метеопост

Погода на 4 июня

В четверг, 4 июня, антициклон сохранит свое влияние. Только на крайнем западе и в Карпатах возможны локальные грозы, местами с градом. Дневная температура составит +22...+27 °С.

Карта температур в Украине на 4 июня. Фото: Метеопост

Погода в Украине 5 июня

В пятницу теплая погода укрепит свои позиции. В большинстве областей будет сухо, хотя на западе, а кое-где и на севере, ожидаются грозовые дожди. В отдельных районах западных областей возможны шквалы и град. Воздух днем будет прогреваться до +24...+29 °С.

Карта температур в Украине на 5 июня. Фото: Метеопост

Погода на 6 июня

В субботу атмосферный фронт принесет грозовые дожди в большинство областей страны. Сухой погода останется лишь на крайнем западе и востоке. Во время гроз возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температура днем будет колебаться в пределах +22...+28 °С.

Карта температур в Украине на ночь 6 июня. Фото: Метеопост

Погода на 7 июня

В воскресенье зона осадков расширится. Ночью дожди прогнозируют в центральных и южных регионах, а днем они охватят значительную часть территории Украины. Местами возможны грозы, град и шквалы.

Несмотря на осадки, температура будет оставаться довольно высокой — от +21 до +26 °С, а на юго-востоке и Закарпатье воздух прогреется до +29 °С.

Как писали Новини.LIVE, ранее Наталья Диденко порадовала прогнозом на 1 июня. По ее словам, столбики термометров во всех регионах страны будут колебаться от +19°C до +23°C.

В то же время синоптики рассказали, что летом в Украине не будет аномальных температурных показателей. Привычные волны жары будут чередоваться с локальными грозами и шквалами.