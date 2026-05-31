Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Придет летняя жара: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Придет летняя жара: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 18:13
Погода в Украине на неделю 1-7 июня — придет летняя жара
Жаркая погода. Фото: Новини.LIVE

После необычно прохладного завершения мая в Украине ожидается постепенное потепление. Уже с первых дней июня температура воздуха начнет повышаться до климатической нормы, а в конце недели в отдельных регионах возможна настоящая летняя жара. В то же время погода не обойдется без кратковременных дождей и гроз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Погода в Украине 1 июня

В понедельник дожди ночью прогнозируются в Крыму и Приазовье. Днем осадки возможны на севере, востоке страны и в отдельных районах запада. В остальных областях существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 °С, а днем воздух прогреется до +17...+22 °С.

Погода на 1 червня
Карта температур в Украине на 1 июня. Фото: Метеопост

Погода в Украине 2 июня

Во вторник над Украиной будет господствовать антициклон, поэтому большинство регионов будут оставаться без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь в Карпатах и на Закарпатье. Ночью столбики термометров будут показывать +6...+11 °С, а днем ожидается +19...+25 °С.

Якою буде погода 2 червня
Карта температур в Украине на 2 июня. Фото: Метеопост

Погода в Украине 3 июня

В среду, 3 июня, теплая погода продолжится. Большинство областей встретят день без существенных осадков, хотя в горных районах запада местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха повысится до +21...+26 °С, а на Подолье будет несколько прохладнее — до +23 °С.

Читайте также:
Прогноз погоди в Україні 3 червня
Карта температур в Украине на 3 июня. Фото: Метеопост

Погода на 4 июня

В четверг, 4 июня, антициклон сохранит свое влияние. Только на крайнем западе и в Карпатах возможны локальные грозы, местами с градом. Дневная температура составит +22...+27 °С.

Якою буде погода в Україні 4 червня
Карта температур в Украине на 4 июня. Фото: Метеопост

Погода в Украине 5 июня

В пятницу теплая погода укрепит свои позиции. В большинстве областей будет сухо, хотя на западе, а кое-где и на севере, ожидаются грозовые дожди. В отдельных районах западных областей возможны шквалы и град. Воздух днем будет прогреваться до +24...+29 °С.

null
Карта температур в Украине на 5 июня. Фото: Метеопост

Погода на 6 июня

В субботу атмосферный фронт принесет грозовые дожди в большинство областей страны. Сухой погода останется лишь на крайнем западе и востоке. Во время гроз возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температура днем будет колебаться в пределах +22...+28 °С.

null
Карта температур в Украине на ночь 6 июня. Фото: Метеопост

Погода на 7 июня

В воскресенье зона осадков расширится. Ночью дожди прогнозируют в центральных и южных регионах, а днем они охватят значительную часть территории Украины. Местами возможны грозы, град и шквалы.

Несмотря на осадки, температура будет оставаться довольно высокой — от +21 до +26 °С, а на юго-востоке и Закарпатье воздух прогреется до +29 °С.

Как писали Новини.LIVE, ранее Наталья Диденко порадовала прогнозом на 1 июня. По ее словам, столбики термометров во всех регионах страны будут колебаться от +19°C до +23°C.

В то же время синоптики рассказали, что летом в Украине не будет аномальных температурных показателей. Привычные волны жары будут чередоваться с локальными грозами и шквалами.

погода температура воздуха жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации