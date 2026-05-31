Погода Идеальная температура воздуха: Диденко порадовала прогнозом на 1 июня

Идеальная температура воздуха: Диденко порадовала прогнозом на 1 июня

Дата публикации 31 мая 2026 14:40
Женщины идут по улице летом во время жары. Фото: Новости.LIVE

В понедельник, 1 июня, в Украине ожидают теплую погоду. Кое-где — с грозами и кратковременными ливнями. Столбики термометров во всех регионах страны будут колебаться от +19°C до +23°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 1 июня

Лето в Украине начнется теплой погодой.

"Днем 1 июня повсеместно — идеальная температура воздуха, и не холодно, и не жара, ожидается +19+23 градуса", — сообщила Наталка Диденко.

А вот кратковременные дожди ожидаются и в западных и в восточных областях Украины, местами с грозами. На остальной территории страны будет светить солнце. Ветер будет небольшим, максимум умеренным, северных направлений.

Погода в Киеве в первый день лета в Киеве в первый день лета

В столице в понедельник лето начнется потеплением до +20 градусов.

"Дорогие киевляне! Нам за нашу любовь и верность к нашему Вечному Городу — завтра солнце и тепло! В столице лето начнется потеплением до +20 градусов и солнечной погодой", — сообщила Наталка Диденко.

Ранее Новини.LIVE писали, что в июне средняя температура воздуха превысит климатическую норму. Кроме того, активизируются опасные грозовые процессы, но сильной жары не будет.

А сегодня, 31 мая, в Украине прохладная и облачная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях в большинстве областей, а также грозах и порывах ветра.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
