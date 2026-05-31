Идеальная температура воздуха: Диденко порадовала прогнозом на 1 июня
В понедельник, 1 июня, в Украине ожидают теплую погоду. Кое-где — с грозами и кратковременными ливнями. Столбики термометров во всех регионах страны будут колебаться от +19°C до +23°C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 1 июня
Лето в Украине начнется теплой погодой.
"Днем 1 июня повсеместно — идеальная температура воздуха, и не холодно, и не жара, ожидается +19+23 градуса", — сообщила Наталка Диденко.
А вот кратковременные дожди ожидаются и в западных и в восточных областях Украины, местами с грозами. На остальной территории страны будет светить солнце. Ветер будет небольшим, максимум умеренным, северных направлений.
Погода в Киеве в первый день лета
В столице в понедельник лето начнется потеплением до +20 градусов.
"Дорогие киевляне! Нам за нашу любовь и верность к нашему Вечному Городу — завтра солнце и тепло! В столице лето начнется потеплением до +20 градусов и солнечной погодой", — сообщила Наталка Диденко.
Ранее Новини.LIVE писали, что в июне средняя температура воздуха превысит климатическую норму. Кроме того, активизируются опасные грозовые процессы, но сильной жары не будет.
А сегодня, 31 мая, в Украине прохладная и облачная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях в большинстве областей, а также грозах и порывах ветра.