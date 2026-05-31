Погода в Україні 1 червня: Ідеальна температура повітря: Діденко порадувала прогнозом на 1 червня

Дата публікації: 31 травня 2026 14:40
Жінки йдуть вулицею влітку під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 1 червня, в Україні очікують теплу погоду. Подекуди — з грозами й короткочасними зливами. Стовпчики термометрів у всіх регіонах країни коливатимуться від +19°C до +23°C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 1 червня

Літо в Україні розпочнеться теплою погодою.

"Вдень 1 червня повсюди — ідеальна температура повітря, і не холодно, і не спека, очікується +19+23 градуси", — повідомила Наталка Діденко.

А ось короткочасні дощі передбачаються і у західних і у східних областях України, подекуди з грозами. На решті території країни світитиме сонце. Вітер буде невеликим, максимум помірним, північних напрямків.

Погода у Києві в першій день літа

У столиці в понеділок літо почнеться потеплінням до +20 градусів.

"Дорогі кияни! Нам за нашу любов і вірність до нашого Вічного Міста — завтра сонце і тепло! У столиці літо почнеться потеплінням до +20 градусів і  сонячною погодою", — повідомила Наталка Діденко. 

Раніше Новини.LIVE писали, що у червні середня температура повітря перевищить кліматичну норму. Крім того, активізуються небезпечні грозові процеси, але сильної спеки не буде. 

А сьогодні, 31 травня, в Україні прохолодна та хмарна погода із проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі у більшості областях, а також грози та пориви вітру.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
