Ідеальна температура повітря: Діденко порадувала прогнозом на 1 червня
У понеділок, 1 червня, в Україні очікують теплу погоду. Подекуди — з грозами й короткочасними зливами. Стовпчики термометрів у всіх регіонах країни коливатимуться від +19°C до +23°C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 1 червня
Літо в Україні розпочнеться теплою погодою.
"Вдень 1 червня повсюди — ідеальна температура повітря, і не холодно, і не спека, очікується +19+23 градуси", — повідомила Наталка Діденко.
А ось короткочасні дощі передбачаються і у західних і у східних областях України, подекуди з грозами. На решті території країни світитиме сонце. Вітер буде невеликим, максимум помірним, північних напрямків.
Погода у Києві в першій день літа
У столиці в понеділок літо почнеться потеплінням до +20 градусів.
"Дорогі кияни! Нам за нашу любов і вірність до нашого Вічного Міста — завтра сонце і тепло! У столиці літо почнеться потеплінням до +20 градусів і сонячною погодою", — повідомила Наталка Діденко.
Раніше Новини.LIVE писали, що у червні середня температура повітря перевищить кліматичну норму. Крім того, активізуються небезпечні грозові процеси, але сильної спеки не буде.
А сьогодні, 31 травня, в Україні прохолодна та хмарна погода із проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі у більшості областях, а також грози та пориви вітру.