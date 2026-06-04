Погода 4 июня: Украину накроют кратковременные дожди с грозами

Сильная зилва. Фото: УНИАН

Погода 4 июня порадует большинство регионов Украины комфортным теплом до +25°C...+27°C. Впрочем, зонтики понадобятся жителям практически всех регионов страны. Сегодня в четверг, 4 июня, страну будут накрывать кратковременные дожди, а в Карпатах и на юге утром опустится густой туман.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрметцентра и синоптика Натальи Диденко.

Украину накроют дожди и грозы 4 июня

По прогнозам синоптиков, в течение дня практически повсеместно пройдут дожди, которые будут кратковременными. Наиболее опасной погода будет в западных областях: днем здесь ожидаются умеренные ливни с грозами. Поэтому Укргидрометцентр объявил желтый (І) уровень опасности и предупредил, что непогода может привести к осложнениям в работе энергетических предприятий.

Карта опасности из-за дождей и гроз 4 июня. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в большинстве областей будет очень комфортной и будет колебаться в пределах +20°C...+25°C, а на юге стране воздух прогреется до летних +27°C.

Ночью термометры покажут +10°C...+15°C. Однако в западных и северных областях днем будет немного свежее - от +18°C до +23°C. Своеобразный температурный сюрприз ждет Закарпатье и Харьковскую область, где столбики термометров поднимутся лишь до +16°C...+19°C. Кроме того, ночью и утром на юге Украины и в Карпатах местами опустится туман.

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Температурная карта Украины 4 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 4 июня

В Киеве и Киевской области 4 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер в столичном регионе будет юго-восточным, со скоростью 5-10 м/с. Ночью в Киеве температура составит +13°C...+15°C, а днем воздух прогреется до приятных +21°C...+23°C. По области ночная температура будет колебаться от +10°C до +15°C, а дневная составит +18°C...+23°C.

Как уже писали ранее Новини.LIVE, синоптики прогнозируют, что до конца недели в Украину вернется жаркая погода. В течение недели температура воздуха будет часто меняться, в большинстве областей будут греметь мощные грозы и будут обильные ливни. Но уже на выходные некоторые регионы раскалит до +29°C.

Вместе с тем синоптики считают, что в Украине не будет аномальной жары. Температура воздуха будет иметь привычные показатели, но, вероятно, летом в этом году будет больше грозовых ливней.