Погода на 11 декабря в Украине — где будет мокрый снег

В Украине в четверг, 11 декабря, будет контрастная погода. Температура воздуха в регионах будет колебаться от 0 до +11 °C, а в некоторые области придут дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщил Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода в Украине 11 декабря от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что завтра в Украине погоду будет определять атмосферный фронт, который поступит из Западной Европы. Так, ночью на северо-западе страны, а днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях будет небольшой дождь, а на северо-востоке страны с мокрым снегом. В то же время на остальной территории без осадков.

Также будет падать давление, а влажность воздуха будет оставаться высокой, что в большинстве областей ночью и утром будет способствовать образованию туманов. Украинцев призвали быть внимательными и осторожными на дороге.

По прогнозу Укргидрометцентра, на протяжении дня будет западный и юго-западный ветер с порывами 5-10 м/С. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...6 °C, в дневные часы поднимется до +4...+9 °C. Однако на востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее, там в течение суток столбики термометров будут показывать 0...+5 °C.

Предупреждение об опасных явлениях 11 декабря

Синоптики предупредили, что 11 декабря ночью и утром будет сильный туман, из-за которого видимость уменьшится до 200-500 метров.

Из-за этого объявили І уровень опасности и призвали быть осторожными, поскольку погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Погода на 11 декабря от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует, что в четверг в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой воздуха +3...+8 °C, на востоке и северо-востоке +1...+3 °C, а в западной части +8...+11 °C. В то же время почти везде будет влажная погода и преимущественно небольшой дождь.

Когда ждать похолодания в Украине

В то же время Наталья Диденко предупредила о похолодании, которое придет в Украину с 13 по 16 декабря. По ее словам, тогда температура воздуха постепенно снизится до -3...+2 °C днем, а в ночные часы до -1...-5 °C. В то же время на востоке страны столбики термометра будут показывать -7 °C.

