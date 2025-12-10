Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Будут "погодные качели" — прогноз от синоптиков на завтра

Будут "погодные качели" — прогноз от синоптиков на завтра

10 декабря 2025 23:55
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода на 11 декабря в Украине — где будет мокрый снег
Мокрый снег и дождь. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в четверг, 11 декабря, будет контрастная погода. Температура воздуха в регионах будет колебаться от 0 до +11 °C, а в некоторые области придут дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщил Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 11 декабря от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что завтра в Украине погоду будет определять атмосферный фронт, который поступит из Западной Европы. Так, ночью на северо-западе страны, а днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях будет небольшой дождь, а на северо-востоке страны с мокрым снегом. В то же время на остальной территории без осадков.

Погода в Україні 11 грудня
Прогноз погоды на 11 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Также будет падать давление, а влажность воздуха будет оставаться высокой, что в большинстве областей ночью и утром будет способствовать образованию туманов. Украинцев призвали быть внимательными и осторожными на дороге.

По прогнозу Укргидрометцентра, на протяжении дня будет западный и юго-западный ветер с порывами 5-10 м/С. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...6 °C, в дневные часы поднимется до +4...+9 °C. Однако на востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее, там в течение суток столбики термометров будут показывать 0...+5 °C.

Предупреждение об опасных явлениях 11 декабря

Синоптики предупредили, что 11 декабря ночью и утром будет сильный туман, из-за которого видимость уменьшится до 200-500 метров.

В Україні оголосили І рівень небезпечності 11 грудня
Опасные метеорологические явления в Украине 11 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Из-за этого объявили І уровень опасности и призвали быть осторожными, поскольку погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Погода на 11 декабря от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует, что в четверг в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой воздуха +3...+8 °C, на востоке и северо-востоке +1...+3 °C, а в западной части +8...+11 °C. В то же время почти везде будет влажная погода и преимущественно небольшой дождь.

Прогноз погоди в Українф 11 грудня
Карта температур в Украине 11 декабря. Фото: Метеопост

Когда ждать похолодания в Украине

В то же время Наталья Диденко предупредила о похолодании, которое придет в Украину с 13 по 16 декабря. По ее словам, тогда температура воздуха постепенно снизится до -3...+2 °C днем, а в ночные часы до -1...-5 °C. В то же время на востоке страны столбики термометра будут показывать -7 °C.

Якою буде погода в Україні 11 грудня
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич назвал дату, когда температура воздуха опустится до -12 °C. Однако такая холодная погода продержится не слишком долго.

Также мы писали, что в Одесской области климат губит горностая. Белый цвет меха в разгар бесснежной зимы делает животное легкой добычей.

погода дождь прогноз погоды осадки температура воздуха
07:01 ПриватБанк отказался сотрудничать — что будет с деньгами клиентов

