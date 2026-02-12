Весеннее равноденствие 2026 в Украине — когда день начнет становиться длиннее

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 20 марта 2026 года в наступит весеннее равноденствие. Это день, который в народной традиции воспринимали как границу между зимней темнотой и весенним обновлением. Фактически с этой даты светлое время дня будет длиться дольше и дольше с каждым днем.

Новини.LIVE объяснит, чем важно весеннее равноденствие и какие традиции имели наши предки.

Что такое весеннее равноденствие и как это проявляется

Астрономически весеннее равноденствие в 2026-м для Украины состоится в 16:45 по киевскому времени. Именно тогда продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой, а уже после этой точки световая часть суток начинает медленно увеличиваться. День будет становиться все длиннее и длиннее и это продлится вплоть до летнего солнцестояния, которое приходится на 21 июня.

Есть и характерный признак этого периода: во время равноденствия Солнце появляется над горизонтом почти точно с восточного направления и прячется почти точно на западе. Поэтому в календарном восприятии этот рубеж часто называют символическим началом астрономической весны.

Во что верили наши предки относительно весеннего равноденствия

В этот день наши предки старались жить в согласии с природой, уделяли внимание примирению, добрым делам и замыслам, которые хотели начать в ближайшее время.

В быту это также совпадало с подготовкой к новому сельскохозяйственному сезону. Наши предки в это время активно наводили порядок в домах, делали уборку и выбрасывали старые ненужные вещи.

В украинских обычаях день равноденствия имел и обрядовую сторону. Люди выходили на холмы или открытые места, чтобы встретить восход солнца, пели веснянки и призывали тепло. В некоторых семьях даже выпекали обрядовое печенье, придавая ему форму солнца или птиц, как символ о приходе весеннего периода.

С равноденствием связывали и приметы, которые должны были подсказать, какой будет ближайшая погода. Теплый и солнечный день символизировал знак ранней и ласковой весны, а холодный ветер наоборот предупреждал о затяжной прохладе.

Бытовало и поверье, что ативный прилет птиц из теплых краев предвещал скорое потепление, а появление аиста или журавля 20 марта считалось хорошим знаком для счастливого и урожайного года.

