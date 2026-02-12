Відео
Головна Погода День і ніч будуть однакові — коли настане весняне рівнодення

День і ніч будуть однакові — коли настане весняне рівнодення

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 11:30
Весняне рівнодення 2026 в Україні — коли день почне ставати довшим
Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні 20 березня 2026 року в настане весняне рівнодення. Це день, який у народній традиції сприймали як межу між зимовою темрявою та весняним оновленням. Фактично від цієї дати світла пора дня триватиме довше та довше з кожним днем.

Новини.LIVE пояснить, чим важливе весняне рівнодення та які традиції мали наші предки.

Читайте також:

Що таке весняне рівнодення та як це проявляється

Астрономічно весняне рівнодення у 2026-му для України відбудеться о 16:45 за київським часом. Саме тоді тривалість дня і ночі стає майже однаковою, а вже після цієї точки світлова частина доби починає повільно збільшуватися. День ставатиме все довшим та довшим і це триватиме аж до літнього сонцестояння, яке припадає на 21 червня.

Є й характерна ознака цього періоду: під час рівнодення Сонце з'являється над горизонтом майже точно зі східного напрямку й ховається майже точно на заході. Тому в календарному сприйнятті цей рубіж часто називають символічним початком астрономічної весни.

У що вірили наші предки щодо весняного рівнодення

У цей день наші предки намагалися жити в злагоді з природою, приділяли увагу примиренню, добрим справам і задумам, які хотіли почати найближчим часом.

У побуті це також збігалося з підготовкою до нового сільськогосподарського сезону. Наші пращури у цей час активно наводили поряідок в домівках, робили прибирання та викидали старі непотрібні речі. 

В українських звичаях день рівнодення мав і обрядовий бік. Люди виходили на пагорби або відкриті місця, щоб зустріти схід сонця, співали веснянки та закликали тепло. У деяких родинах навіть випікали обрядове печиво, надаючи йому форми сонця або птахів, як символ про прихід весняного періоду.

З рівноденням пов'язували й прикмети, які мали підказати, якою буде найближча погода. Теплий і сонячний день символізував знак ранньої та лагідної весни, а холодний вітер навпаки попереджав про затяжну прохолоду.

Побутувало й повір'я, що ативний приліт птахів із вирію віщував швидке потепління, а поява лелеки чи журавля 20 березня вважалася добрим знаком для щасливого та врожайного року.

Нагадаємо, в Україні змінилась погода у більшості областях після затяжних морозів. Синоптики склали прогноз на четвер, 12 лютого.

Також читайте прогноз синоптиків на весну у 2026 році та який місяць принесе стабільне тепло.

Сонце природа Україна весна прогнози весняне рівнодення
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
