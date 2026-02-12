Погода сьогодні, 12 лютого, в Україні — Укргідрометцентр

Люди у місті. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 12 лютого, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ, вночі подекуди він був з мокрим снігом. Водночас в Карпатах вночі були помірні опади. На решті території день пройде без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Про це у середу, 11 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 12 лютого

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +3...-2 °С, на Лівобережжі -1...-6 °С. Вдень буде 0...+5 °С, на Закарпатті та півдні країни +3...+8 °С, в Криму до +12 °С. У східних областях вночі -8...-13 °С, вдень близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 12 лютого буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, вночі був навіть з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі +3...-2 °С, вдень 0...+5 °С.

Тим часом у Києві вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 12 лютого в Україні через діяльність та близькість теплого атмосферного фронту західного походження пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом, у західних та північних областях. На решті території переважатиме хмарна погода, але без істотних опадів. Вітер буде південний рвучкий, часто сильний.

Діденко інформувала, що температура повітря вночі становитиме +2...-3 °С, у східній частині -5...-12 °С. Проте вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +1...+4 °С, на півдні та заході України +4...+8 °С, а в Криму до +12 °С.

В свою чергу у Києві четвер буде вітряним та вологим. Вночі температура близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.

Нагадаємо, що у Львові та області очікується сьогодні дощ з мокрим снігом і сильний вітер.

Також ми писали, у Харкові на відміну від більшості регіонів в Україні, ще трохи протрималися морози. Проте температура нижче нуля була лише вночі, а вдень 12 лютого синоптики прогнозують плюсову температуру.