Погода сегодня, 12 февраля, в Украине - Укргидрометцентр

Люди в городе. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 12 февраля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь, ночью кое-где он был с мокрым снегом. В то же время в Карпатах ночью были умеренные осадки. На остальной территории день пройдет без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 12 февраля

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила +3...-2 °С, на Левобережье -1...-6 °С. Днем будет 0...+5 °С, на Закарпатье и юге страны +3...+8 °С, в Крыму до +12 °С. В восточных областях ночью -8...-13 °С, днем около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 12 февраля будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью был даже с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью +3...-2 °С, днем 0...+5 °С.

Тем временем в Киеве ночью около 0 °С, днем +1...+3 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 февраля в Украине из-за деятельности и близости теплого атмосферного фронта западного происхождения пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в западных и северных областях. На остальной территории будет преобладать облачная погода, но без существенных осадков. Ветер будет южный порывистый, часто сильный.

Диденко информировала, что температура воздуха ночью составит +2...-3 °С, в восточной части -5...-12 °С. Однако днем столбики термометров будут колебаться вблизи +1...+4 °С, на юге и западе Украины +4...+8 °С, а в Крыму до +12 °С.

В свою очередь в Киеве четверг будет ветреным и влажным. Ночью температура около 0 °С, днем +1...+3 °С.

