Погода во Львове 12 февраля — синоптики предупреждают об опасности

Погода испортится — синоптики предупредили об опасности во Львове завтра
Во Львове и Львовской области 12 февраля погоду будет определять влияние атмосферных фронтов с юго-запада. Так, завтра ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 12 февраля
Синоптики прогнозируют, что 12 февраля во Львове и области будет облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, и слабый гололед.
Днем уже без существенных осадков, но на дорогах гололедица. Также будет южный ветер с порывами 7-12 м/с.
Температура воздуха во Львовской области ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °С, а днем столбики термометров будут показывать +3...+8 °С. Во Львове ночью будет 0...+2 °С, а днем +5...+7 °С.
Снеголавинная опасность 12 февраля
В течение 12-13 февраля в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность из-за оттепели. Синоптики объявили II уровень опасности.
