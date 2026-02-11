Погода во Львове 12 февраля — синоптики предупреждают об опасности

Мокрый снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области 12 февраля погоду будет определять влияние атмосферных фронтов с юго-запада. Так, завтра ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове 12 февраля

Синоптики прогнозируют, что 12 февраля во Львове и области будет облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, и слабый гололед.

Днем уже без существенных осадков, но на дорогах гололедица. Также будет южный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха во Львовской области ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °С, а днем столбики термометров будут показывать +3...+8 °С. Во Львове ночью будет 0...+2 °С, а днем +5...+7 °С.

Снеголавинная опасность 12 февраля

В течение 12-13 февраля в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность из-за оттепели. Синоптики объявили II уровень опасности.

Снеголавинная опасность во Львовской области. Фото: facebook.com/LvivMeteo/

Напомним, ранее в Укргидрометеоцентре раскрыли, в какие регионы наконец-то придет потепление. Атмосферное давление продолжит интенсивно падать, что ощутимо повлияет на погодные условия в разных областях страны.

Также прогнозом погоды на завтра порадовала Наталка Диденко. В некоторых областях будет до 10 °С.