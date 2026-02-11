Відео
Головна Погода Погода зіпсується — синоптики попередили про небезпеку у Львові завтра

Погода зіпсується — синоптики попередили про небезпеку у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 18:23
Погода у Львові 12 лютей — синоптики попереджають про небезпеку
Мокрий сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області 12 лютого погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів з південного заходу. Так, завтра очікується дощ з мокрим снігом і сильний вітер.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології. 

Читайте також:

Погода у Львові 12 лютого

Синоптики прогнозують, що 12 лютого у Львові та області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, та слабка ожеледь. 

Вдень вже без істотних опадів, але на дорогах ожеледиця. Також буде південний вітер з поривами 7-12 м/с. 

Температура повітря у Львівській області вночі коливатиметься в межах -1...+4 °С, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +3...+8 °С. У Львові вночі буде 0...+2 °С, а вдень +5...+7 °С.

Сніголавинна небезпека 12 лютого

Упродовж 12-13 лютого в горах Львівської області очікується помірна сніголавинна небезпека через відлигу. Синоптики оголоси ІІ рівень небезпеки. 

Сніголавинна небезпека у Львівській області. Фото: facebook.com/LvivMeteo/

Нагадаємо, раніше в Укргідрометеоцентрі розкрили, в які регіони нарешті прийде потепління. Атмосферний тиск продовжить інтенсивно падати, що відчутно вплине на погодні умови в різних областях країни.

Також прогнозом погоди на завтра порадувала Наталка Діденко. В деяких областях буде до 10 °С.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
