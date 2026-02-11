Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Завтра буде майже весна — синоптик Діденко порадувала прогнозом

Завтра буде майже весна — синоптик Діденко порадувала прогнозом

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 12:23
Прогноз погоди на 12 лютого — температура буде майже весняна
Дві жінки на набережній. Фото: Новини.LIVE

На заміну морозам в Україну йде довгоочікуване тепло. Вже завтра, 12 лютого, температура повітря в деяких областях буде до 10 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 12 лютого

За словами синоптика, антициклон нарешті руйнується. Через це морози відступають, а на Україну сунуть вологі теплі циклони.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого
Карта циклону. Фото: Facebook/Наталка Діденко

12 лютого у західних та північних областях задощить. Подекуди очікується мокрий сніг. На решті території України опадів не прогнозують. Однак можливий рвучкий вітер.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого
Прогноз погоди на 12 лютого. Фото: скриншот

Температура повітря вночі -2...-3 °С, у східній частині України буде -5...-12 °С. А от вдень стовпчики термометрів різко підіймуться. У більшості регіонів очікується +1...+4 °С, на півдні та заході України буде +4...+8 °С, а в Криму взагалі прогнозують до +10 °С.

Погода у Києві 12 лютого

За словами Діденко, у Києві четвер буде вітряним та вологим. Вночі очікується близько нуля, а вдень +1...+3 °С. Також буде сильна відлига та вітер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода на День закоханих. Українців чекає приємний сюрприз.

Також ми розповідали про те, чому погода "вигнала" снігурів з України. Зараз цих птахів майже не побачити.

погода Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації