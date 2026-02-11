Прогноз погоди на 12 лютого — температура буде майже весняна

Дві жінки на набережній. Фото: Новини.LIVE

На заміну морозам в Україну йде довгоочікуване тепло. Вже завтра, 12 лютого, температура повітря в деяких областях буде до 10 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 12 лютого

За словами синоптика, антициклон нарешті руйнується. Через це морози відступають, а на Україну сунуть вологі теплі циклони.

Карта циклону. Фото: Facebook/Наталка Діденко

12 лютого у західних та північних областях задощить. Подекуди очікується мокрий сніг. На решті території України опадів не прогнозують. Однак можливий рвучкий вітер.

Прогноз погоди на 12 лютого. Фото: скриншот

Температура повітря вночі -2...-3 °С, у східній частині України буде -5...-12 °С. А от вдень стовпчики термометрів різко підіймуться. У більшості регіонів очікується +1...+4 °С, на півдні та заході України буде +4...+8 °С, а в Криму взагалі прогнозують до +10 °С.

Погода у Києві 12 лютого

За словами Діденко, у Києві четвер буде вітряним та вологим. Вночі очікується близько нуля, а вдень +1...+3 °С. Також буде сильна відлига та вітер.

