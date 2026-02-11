Видео
Завтра будет почти весна — синоптик Диденко порадовала прогнозом

Завтра будет почти весна — синоптик Диденко порадовала прогнозом

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 12:23
Прогноз погоды на 12 февраля — температура будет почти весенняя
Две женщины на набережной. Фото: Новини.LIVE

На замену морозам в Украину идет долгожданное тепло. Уже завтра, 12 февраля, температура воздуха в некоторых областях будет до 10 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 12 февраля

По словам синоптика, антициклон наконец-то разрушается. Из-за этого морозы отступают, а на Украину надвигаются влажные теплые циклоны.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого
Карта циклона. Фото: Facebook/Наталка Диденко

12 февраля в западных и северных областях задождит. Кое-где ожидается мокрый снег. На остальной территории Украины осадков не прогнозируют. Однако возможен порывистый ветер.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого
Прогноз погоды на 12 февраля. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью -2...-3 °С, в восточной части Украины будет -5...-12 °С. А вот днем столбики термометров резко поднимутся. В большинстве регионов ожидается +1...+4 °С, на юге и западе Украины будет +4...+8 °С, а в Крыму вообще прогнозируют до +10 °С.

Погода в Киеве 12 февраля

По словам Диденко, в Киеве четверг будет ветреным и влажным. Ночью ожидается около нуля, а днем +1...+3 °С. Также будет сильная оттепель и ветер.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода на День влюбленных. Украинцев ждет приятный сюрприз.

Также мы рассказывали о том, почему погода "выгнала" снегирей из Украины. Сейчас этих птиц почти не увидеть.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
