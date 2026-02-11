Прогноз погоды на 12 февраля — температура будет почти весенняя

Завтра будет почти весна — синоптик Диденко порадовала прогнозом
На замену морозам в Украину идет долгожданное тепло. Уже завтра, 12 февраля, температура воздуха в некоторых областях будет до 10 °С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 12 февраля
По словам синоптика, антициклон наконец-то разрушается. Из-за этого морозы отступают, а на Украину надвигаются влажные теплые циклоны.
12 февраля в западных и северных областях задождит. Кое-где ожидается мокрый снег. На остальной территории Украины осадков не прогнозируют. Однако возможен порывистый ветер.
Температура воздуха ночью -2...-3 °С, в восточной части Украины будет -5...-12 °С. А вот днем столбики термометров резко поднимутся. В большинстве регионов ожидается +1...+4 °С, на юге и западе Украины будет +4...+8 °С, а в Крыму вообще прогнозируют до +10 °С.
Погода в Киеве 12 февраля
По словам Диденко, в Киеве четверг будет ветреным и влажным. Ночью ожидается около нуля, а днем +1...+3 °С. Также будет сильная оттепель и ветер.
