Прогноз погоди на 12 лютого - якою буде погода завтра

У четвер, 12 лютого, Україну очікує змішана погода через вплив циклону з Західної Європи та надходження теплого повітря з південних регіонів. Атмосферний тиск продовжить інтенсивно падати, що відчутно вплине на погодні умови в різних областях країни.

Прогноз погоди на 12 лютого

На заході та півночі можливий місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. В Карпатах атмосферний фронт принесе помірні опади протягом ночі. Решта території України залишиться без опадів.

Температура суттєво підвищиться: вночі відчутно холодно лише на сході, де очікується -13...-8 °С, а на решті території від слабкого мінуса до невеликого плюса. Вдень на заході та півдні температура підніметься до +3....+8 °С, а в Криму місцями до +12° °С. Хмарність змінюватиметься з проясненнями.

На дорогах, окрім південних областей, місцями можлива ожеледиця. Вітер південний, 7–12 м/с, а в Карпатах вдень очікуються пориви до 15–20 м/с.

