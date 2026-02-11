Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода В Укргідрометеоцентрі розкрили, в які регіони нарешті прийде потепління

В Укргідрометеоцентрі розкрили, в які регіони нарешті прийде потепління

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 17:41
Прогноз погоди на 12 лютого - якою буде погода завтра
Люди йдуть у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 12 лютого, Україну очікує змішана погода через вплив циклону з Західної Європи та надходження теплого повітря з південних регіонів. Атмосферний тиск продовжить інтенсивно падати, що відчутно вплине на погодні умови в різних областях країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
В Укргідрометеоцентрі розкрили, в які регіони нарешті прийде потепління - фото 1
Пост Укргідрометеоцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 12 лютого

На заході та півночі можливий місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. В Карпатах атмосферний фронт принесе помірні опади протягом ночі. Решта території України залишиться без опадів.

Температура суттєво підвищиться: вночі відчутно холодно лише на сході, де очікується -13...-8 °С, а на решті території від слабкого мінуса до невеликого плюса. Вдень на заході та півдні температура підніметься до +3....+8 °С, а в Криму місцями до +12° °С. Хмарність змінюватиметься з проясненнями.

На дорогах, окрім південних областей, місцями можлива ожеледиця. Вітер південний, 7–12 м/с, а в Карпатах вдень очікуються пориви до 15–20 м/с.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що раніше синоптики розкрили прогноз погоди на завтра.

А підзніше стало відомо, якою буде погода в Україні на День Святого Валентина.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації