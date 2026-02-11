Видео
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

В Укргидрометеоцентре раскрыли, в какие регионы придет потепление

В Укргидрометеоцентре раскрыли, в какие регионы придет потепление

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 17:41
Прогноз погоды на 12 февраля - какой будет погода завтра
Люди идут в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 12 февраля, Украину ожидает смешанная погода из-за влияния циклона из Западной Европы и поступления теплого воздуха из южных регионов. Атмосферное давление продолжит интенсивно падать, что ощутимо повлияет на погодные условия в разных областях страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook, передает Новини.LIVE.

Пост Укргидрометеоцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 12 февраля

На западе и севере возможен местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. В Карпатах атмосферный фронт принесет умеренные осадки в течение ночи. Остальная территория Украины останется без осадков.

Температура существенно повысится: ночью ощутимо холодно только на востоке, где ожидается -13...-8 °С, а на остальной территории от слабого минуса до небольшого плюса. Днем на западе и юге температура поднимется до +3....+8 °С, а в Крыму местами до +12° °С. Облачность будет меняться с прояснениями.

На дорогах, кроме южных областей, местами возможна гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, а в Карпатах днем ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что ранее синоптики раскрыли прогноз погоды на завтра.

А позже стало известно, какой будет погода в Украине на День Святого Валентина.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
