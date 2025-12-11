Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Диденко назвала дату, когда придет похолодание — прогноз погоды arrow

Диденко назвала дату, когда придет похолодание — прогноз погоды

11 декабря 2025 14:55
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине — прогноз на 12 декабря от Наталки Диденко
Ветреная погода со снегом. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 12 декабря, погода в Украине будет ветреной. Местами порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 12 декабря

Осадки ожидаются ночью на юге и востоке страны, в частности на северо-востоке местами возможен мокрый снег. В дневные часы незначительные дожди прогнозируются на Левобережье, а вечером осадки усилятся на севере и в Харьковской области.

null
Температурная карта Украины 11 ноября. Фото: Метеопост

Температура воздуха по Украине ночью будет колебаться в пределах +2...+6 °C. В течение дня прогнозируется повышение до +4...+8 °C, в южных регионах — даже до +10 °C.

В Киеве 12 декабря будет ветрено и тепло, температура поднимется до +8 °C, местами возможен дождь.

По словам Диденко, с 13-14 декабря в большинстве областей предполагается ощутимое снижение температуры и возможный гололед.

Напомним, синоптики сказали, когда в Украину придут морозы до -12°C.

Также астросиноптики предупредили об активности на Солнце и составили прогноз магнитных бурь на сегодня.

погода снег Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине ветер
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:13 Свириденко анонсировала сокращение отключений света — какие сроки

16:10 Украинцы могут выбрать выгодный мобильный тариф — какой именно

15:53 SIM-карты в опасности — как аферисты обманывают абонентов

15:50 Президентская стипендия-2026 — кто и сколько будет получать

15:49 Китайская компания представила гигантский дрон-авианосец

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ - 80x80

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ

15:45 Длинные пробки на трассе Одесса-Рени — что происходит на границах

15:44 Коломойский сделал заявление относительно мирных переговоров

15:38 В Киеве прогремели взрывы — что известно

15:20 Вступление Украины в ЕС — вице-премьер подытожил работу за год

15:13 Вступление в ЕС — Кабмин определил ряд приоритетных реформ

16:13 Свириденко анонсировала сокращение отключений света — какие сроки

16:10 Украинцы могут выбрать выгодный мобильный тариф — какой именно

15:53 SIM-карты в опасности — как аферисты обманывают абонентов

15:50 Президентская стипендия-2026 — кто и сколько будет получать

15:49 Китайская компания представила гигантский дрон-авианосец

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ - 80x80

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ

15:45 Длинные пробки на трассе Одесса-Рени — что происходит на границах

15:44 Коломойский сделал заявление относительно мирных переговоров

15:38 В Киеве прогремели взрывы — что известно

15:20 Вступление Украины в ЕС — вице-премьер подытожил работу за год

15:13 Вступление в ЕС — Кабмин определил ряд приоритетных реформ

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

8 декабря

18:48 Жизнь в блэкауте — как одесситы адаптируются к новым условиям

5 декабря

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

Text

13:13 Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

10 декабря
Text

19:00 Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

Text

17:50 Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

3 декабря 2025

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

6 декабря 2025

16:20 Продукты со скидками в АТБ — что отдают гораздо дешевле

08:20 Ночной тариф в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

7 декабря 2025

07:01 ПриватБанк отказался сотрудничать — что будет с деньгами клиентов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации