Погода в Украине — прогноз на 12 декабря от Наталки Диденко

Ветреная погода со снегом. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 12 декабря, погода в Украине будет ветреной. Местами порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 12 декабря

Осадки ожидаются ночью на юге и востоке страны, в частности на северо-востоке местами возможен мокрый снег. В дневные часы незначительные дожди прогнозируются на Левобережье, а вечером осадки усилятся на севере и в Харьковской области.

Температурная карта Украины 11 ноября. Фото: Метеопост

Температура воздуха по Украине ночью будет колебаться в пределах +2...+6 °C. В течение дня прогнозируется повышение до +4...+8 °C, в южных регионах — даже до +10 °C.

В Киеве 12 декабря будет ветрено и тепло, температура поднимется до +8 °C, местами возможен дождь.

По словам Диденко, с 13-14 декабря в большинстве областей предполагается ощутимое снижение температуры и возможный гололед.

Напомним, синоптики сказали, когда в Украину придут морозы до -12°C.

Также астросиноптики предупредили об активности на Солнце и составили прогноз магнитных бурь на сегодня.