Україна
Диденко предупредила о похолодании — прогноз погоды на выходные

12 декабря 2025 20:02
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 13-14 декабря — Диденко предупредила, какими будут выходные
Пара на прогулке. Иллюстративное фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Украинцев ждет похолодание в эти выходные. В субботу осадков не прогнозируется, а вот в воскресенье в некоторых регионах Украины выпадет мокрый снег и дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на выходные 13-14 декабря

В субботу Украина будет под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается. В то же время ветер будет оставаться порывистым, местами — сильным, особенно на Левобережье.

Самым заметным изменением станет похолодание. В течение дня температура составит от -2 до +2°C, в западных областях — +2...+5°C.

В Киеве суббота пройдет без осадков, возможны прояснения и даже солнечные периоды. Днем температура будет около 0°C.

Прогноз погоди на 13-14 грудня
Карта погоды на 14 декабря. Фото: facebook.com/tala.didenko

В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральных областях, а также местами на Харьковщине и Запорожье ожидается мокрый снег. На дорогах будет образовываться гололедица.

В большинстве восточных областей осадков не прогнозируется, а вот на юге страны будет преобладать дождь.

Температура воздуха в воскресенье составит от -3 до +3°C, в западных областях — до +3...+6°C. К непогоде добавится сильный порывистый северо-западный ветер.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зима с морозами и снегом.

А также стало известно, что климатические изменения губят горностаев в Одесской области.

погода выходные похолодание Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
20:17 Умер украинский певец Степан Гига

20:16 ЕС согласился на бессрочную заморозку активов РФ — что известно

20:12 Право собственности на жилье — что проверить перед праздниками

20:02 Генштаб подтвердил удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области

20:02 Диденко предупредила о похолодании — прогноз погоды на выходные

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

20:00 Сохраняют ли силу бумажные ВУД

19:35 Гражданство в ЕС — какие страны быстрее всего выдают паспорта

19:34 Визит Зеленского в Купянск — за сколько км от позиций РФ

19:26 Свириденко анонсировала этап сотрудничества с представителями США

19:12 Украинцев предупреждают об отключении — где не будет света завтра

