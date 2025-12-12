Прогноз погоды на 13-14 декабря — Диденко предупредила, какими будут выходные

Диденко предупредила о похолодании — прогноз погоды на выходные
Украинцев ждет похолодание в эти выходные. В субботу осадков не прогнозируется, а вот в воскресенье в некоторых регионах Украины выпадет мокрый снег и дождь.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на выходные 13-14 декабря
В субботу Украина будет под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается. В то же время ветер будет оставаться порывистым, местами — сильным, особенно на Левобережье.
Самым заметным изменением станет похолодание. В течение дня температура составит от -2 до +2°C, в западных областях — +2...+5°C.
В Киеве суббота пройдет без осадков, возможны прояснения и даже солнечные периоды. Днем температура будет около 0°C.
В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральных областях, а также местами на Харьковщине и Запорожье ожидается мокрый снег. На дорогах будет образовываться гололедица.
В большинстве восточных областей осадков не прогнозируется, а вот на юге страны будет преобладать дождь.
Температура воздуха в воскресенье составит от -3 до +3°C, в западных областях — до +3...+6°C. К непогоде добавится сильный порывистый северо-западный ветер.
