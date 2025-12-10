Видео
Морозы до -12 °С и снег — когда в Украину придет настоящая зима

10 декабря 2025 18:09
Светлана Силенко - Редактор
Синоптик предупредил об похолодании и осадках в Украине — прогноз погоды
Мужчина на улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине испортится уже в ближайшее время. Ожидаются морозы до -12 °С и мощный снег. Однако холодная погода продержится не слишком долго, поскольку впоследствии прогнозируется очередное потепление.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич для "Телеграфа" в среду, 10 декабря.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на десять дней

С 10 по 12 декабря в большинстве регионов будет преобладать сырая и пасмурная погода. Время от времени предполагаются дожди, туман и морось. А с 13 декабря из-за роста атмосферного давления начнет поступать холодный и сухой воздух. Вследствие этого существенно снизится температура воздуха. Однако похолодание продлится недолго, поскольку ближе к концу второй декады декабря будет потепление.

Погода в Украине 11 и 12 декабря

В большинстве областей прогнозируется влажная и теплая погода. Синоптик отмечает, что возможны небольшие дожди и туман. Ветер будет преобладать западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...+6 °С, днем +2...+7 °С, на юге и местами на западе +8...+10 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня
Погода в Украине 11 декабря. Фото: Meteopost

Похолодание с 13 декабря

Начиная с 13 декабря, в Украине ожидается постепенное похолодание, которое наиболее ощутимо проявится в северных, восточных и, особенно, левобережных областях.

Прогноз погоди в Україні на 13 грудня
Погода в Украине 13 декабря. Фото: Meteopost

Ночью температура будет опускаться до -2...-8 °С, а днем будет колебаться в пределах -4...+1 °С. Также ожидается усиление ветра северного и северо-западного направления, который местами будет до 15-20 м/с.

Когда температура снизится до -12 °С

Кибальчич отметил, что самая холодная ночь будет 16 декабря. Тогда температура воздуха в восточных и Днепропетровской области будет -9...-12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня
Погода в Украине 16 декабря. Фото: Meteopost

На Правобережье и юге с 13 по 16 декабря ожидается выше 0 °С, а незначительные морозы возможны только ночью.

Потепление после морозов

После 16 декабря западные и юго-западные ветры принесут в Украину очередное потепление. Температура воздуха во всех областях повысится до +1...+7 °С, а ночью будет около 0 °С.

"Итак, в течение ближайших десяти дней погода в нашей стране прогнозируется переменчивой, с чередованием циклонов и антициклонов, колебаниями атмосферного давления и температуры. Устойчивого снежного покрова не предвидится, кроме высокогорной части Карпат", — добавил Кибальчич.

Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра в Украине не прогнозируется морозов.

Ранее заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова сообщила, чего ожидать от погоды на Рождество.

погода похолодание зима прогноз погоды погода в Украине температура воздуха
