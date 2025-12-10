Видео
Україна
Видео

Ожидать ли завтра сильные морозы — прогноз от Диденко

10 декабря 2025 14:46
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 11 декабря от Диденко — где будет мороз
Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В четверг, 11 декабря, почти по всей территории Украины будет довольно теплая и приятная погода. Однако в некоторых регионах все же будет прохладно, однако морозов завтра не прогнозируется.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине на 11 декабря от Диденко

Завтра, 11 декабря, в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой воздуха +3...+8 °C. На востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее — +1...+3 °C. А в западной части ожидается +8...+11 °C.

По прогнозам Диденко, влажная погода ожидается практически повсеместно в Украине, преимущественно небольшой дождь.

В Киеве 11 декабря местами пройдет небольшой дождь, в течение дня будет задувать порывистый ветер юго-западного направления, воздух завтра днем прогреется до +8 °C.

В то же время синоптик подчеркнула, что уже с 13-14 декабря в Украину придет похолодание.

Погода в Україні на 11 грудні від Діденко
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, ожидать ли мощную магнитную бурю 10 декабря.

Также мы рассказывали, какой будет зима и к каким температурам воздуха готовиться.

зима декабрь Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
15:14 Коломойский жаловался на нарушение прав — детали от Лубинца

15:10 Жалоб больше — Лубинец сказал, чего не имеет права делать ТЦК

15:05 Как налоговая обнаруживает скрытые доходы ФЛП — простая схема

15:00 Вечерняя стрельба в Одессе — стали известны детали о погибшем

14:46 Ожидать ли завтра сильные морозы — прогноз от Диденко

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ - 80x80

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ

14:41 Сырский объяснил, чего критически не хватает на фронте

14:39 Иващенко доложил Зеленскому о сотрудничестве России и Китая

14:32 Компании из прифронтовых регионов выиграли у РФ сотни миллиардов

14:32 Покупка недвижимости в 2026 году – как усилится контроль

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

