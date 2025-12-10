Прогноз погоды на 11 декабря от Диденко — где будет мороз

Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 11 декабря, почти по всей территории Украины будет довольно теплая и приятная погода. Однако в некоторых регионах все же будет прохладно, однако морозов завтра не прогнозируется.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 11 декабря от Диденко

Завтра, 11 декабря, в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой воздуха +3...+8 °C. На востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее — +1...+3 °C. А в западной части ожидается +8...+11 °C.

По прогнозам Диденко, влажная погода ожидается практически повсеместно в Украине, преимущественно небольшой дождь.

В Киеве 11 декабря местами пройдет небольшой дождь, в течение дня будет задувать порывистый ветер юго-западного направления, воздух завтра днем прогреется до +8 °C.

В то же время синоптик подчеркнула, что уже с 13-14 декабря в Украину придет похолодание.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, ожидать ли мощную магнитную бурю 10 декабря.

Также мы рассказывали, какой будет зима и к каким температурам воздуха готовиться.