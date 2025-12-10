Прогноз погоды на 11 декабря от Диденко — где будет мороз

Ожидать ли завтра сильные морозы — прогноз от Диденко
В четверг, 11 декабря, почти по всей территории Украины будет довольно теплая и приятная погода. Однако в некоторых регионах все же будет прохладно, однако морозов завтра не прогнозируется.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине на 11 декабря от Диденко
Завтра, 11 декабря, в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой воздуха +3...+8 °C. На востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее — +1...+3 °C. А в западной части ожидается +8...+11 °C.
По прогнозам Диденко, влажная погода ожидается практически повсеместно в Украине, преимущественно небольшой дождь.
В Киеве 11 декабря местами пройдет небольшой дождь, в течение дня будет задувать порывистый ветер юго-западного направления, воздух завтра днем прогреется до +8 °C.
В то же время синоптик подчеркнула, что уже с 13-14 декабря в Украину придет похолодание.
