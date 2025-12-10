Видео
Україна
Видео

Мощная магнитная буря накрыла Землю? Что говорят метеорологи

10 декабря 2025 13:12
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Накроет ли Землю мощная магнитная буря 10 декабря
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В среду, 10 декабря, на Земле ожидается магнитная буря. Однако прогнозируется, что она будет слабой, однако будет иметь влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

Об этом информируют Meteoprog и Меtеoagent.

Магнітні бурі 10 грудня
Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 10 декабря

В среду, 10 декабря, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю), семь вспышек ласса М, самая большая из которых М3,1.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 10 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 43.
Магнітні бурі прогноз на 10 грудня
У женщины кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость и слабость.

Ранее мы информировали, когда в декабре будут мощные магнитные бури.

Синоптики спрогнозировали, теплой ли будет зима в Украине 2025-2026.

здоровье магнитные бури прогнозы головная боль метеозависимость плохое самочувствие
16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

3 декабря 2025

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

26 ноября 2025

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

6 декабря 2025

16:20 Продукты со скидками в АТБ — что отдают гораздо дешевле

08:20 Ночной тариф в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января

