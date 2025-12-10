Накроет ли Землю мощная магнитная буря 10 декабря

Мощная магнитная буря накрыла Землю? Что говорят метеорологи
В среду, 10 декабря, на Земле ожидается магнитная буря. Однако прогнозируется, что она будет слабой, однако будет иметь влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.
Магнитные бури 10 декабря
В среду, 10 декабря, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.
Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю), семь вспышек ласса М, самая большая из которых М3,1.
Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.
Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 10 декабря
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 43.
Влияют ли магнитные бури на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные возможные последствия магнитных бурь:
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
- влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость и слабость.
