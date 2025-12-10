Накроет ли Землю мощная магнитная буря 10 декабря

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 10 декабря, на Земле ожидается магнитная буря. Однако прогнозируется, что она будет слабой, однако будет иметь влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

Об этом информируют Meteoprog и Меtеoagent.

Реклама

Читайте также:

Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 10 декабря

В среду, 10 декабря, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю), семь вспышек ласса М, самая большая из которых М3,1.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 10 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 43.

У женщины кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

Ранее мы информировали, когда в декабре будут мощные магнитные бури.

Синоптики спрогнозировали, теплой ли будет зима в Украине 2025-2026.