Україна
Диденко предупредила о снеге завтра — каким областям готовиться

17 декабря 2025 12:44
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 18 декабря — где ждать мокрый снег
Люди идут по городу под снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В четверг, 18 декабря, почти по всей территории Украины будет плюсовая температура. Однако в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Україні на 18 грудня
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода на 18 декабря от Диденко

По прогнозам синоптика Диденко, 18 декабря повсеместно без осадков, разве что на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Ветер в четверг будет западных направлений, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью около нуля, завтра днем +3...+6 °С, на западе до +7 °С.

Южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6...+11 °С, в Крыму до +12 °С.

В Киеве 18 декабря без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный, иногда порывистый. Температура воздуха в столице завтра в течение дня около +5 °С.

Погода від Діденко на 18 грудня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в течение всего декабря и стоит ли ждать морозов.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине на всю зиму 2025-2026.

зима декабрь Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
13:10 В Украину доставили 70 тысяч доз вакцины ПЕНТА-Hib для детей

13:07 Восемь вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня

13:06 За этот лом в Украине грозит наказание — что нельзя сдавать

13:00 Мечты Нью-Йорка и реальность прифронтового Харькова. Что общего?

12:48 Компания саудовских миллиардеров претендует на активы "Лукойла"

12:46 В Одессе строят новый бювет — где именно

12:44 Диденко предупредила о снеге завтра — каким областям готовиться

12:43 Враг усиливает наступление — Сырский сообщил об итогах Рамштайна

12:39 Венгрия остановила заявление ЕС о прогрессе Украины для членства

12:38 Права иностранцев, которые служат в ВСУ — Рада приняла закон

