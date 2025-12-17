Прогноз погоды в Украине на 18 декабря — где ждать мокрый снег

Диденко предупредила о снеге завтра — каким областям готовиться
В четверг, 18 декабря, почти по всей территории Украины будет плюсовая температура. Однако в некоторых регионах ожидается мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода на 18 декабря от Диденко
По прогнозам синоптика Диденко, 18 декабря повсеместно без осадков, разве что на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.
Ветер в четверг будет западных направлений, умеренный, временами порывистый.
Температура воздуха ночью около нуля, завтра днем +3...+6 °С, на западе до +7 °С.
Южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6...+11 °С, в Крыму до +12 °С.
В Киеве 18 декабря без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный, иногда порывистый. Температура воздуха в столице завтра в течение дня около +5 °С.
