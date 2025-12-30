Видео
Главная Погода Диденко предупредила украинцев о снежной метели на Новый год

Диденко предупредила украинцев о снежной метели на Новый год

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 13:21
Прогноз погоды на Новый год 31 декабря от Наталки Диденко
Снегопад. Фото: Новини.LIVE

На Новый год в Украине 31 декабря будет царить настоящая зимняя погода со снегом, морозами и порывистым ветром. Однако, уже вскоре в Украину вернется потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Какой будет погода в Украине 31 декабря и 1 января

В среду, 31 декабря, в течение дня в большинстве регионов ожидается периодический снег, на юге страны — мокрый снег. В ночь на 31 декабря температура воздуха снизится до -3...-7 °C, а в восточных и северо-восточных областях будет прохладнее — до -4...-9 °C. В дневные часы столбики термометров в большинстве областей будут держаться в пределах -2...-5 °C.

null
Температурная карта Украины 31 декабря. Фото: Метеопост

Ветер на Новый год будет северо-западного направления, порывистый, местами даже сильный, что может создавать опасные условия вблизи высотных домов, под деревьями и рекламными конструкциями. На дорогах по всей стране образуется гололедица.

В Киеве 31 декабря ожидается снег и сильные порывы ветра. Ночью температура снизится до -7 °C, днем составит около -5 °C.

Морозная погода сохранится и в начале нового года. Наталка Диденко прогнозирует, что в ночь на 1 января 2026 года температура по Украине будет опускаться до -7...-14 °C, днем первого дня года прогнозируют -4...-7 °C.

null
Температурная карта Украины 1 января. Фото: Метеопост

Несмотря на это, уже днем 2 января ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Впрочем зимние морозные волны еще периодически будут возвращаться.

Напомним, синоптики прогнозируют, что январь в Украине будет морозным и рекордно холодным.

Также читайте подробный прогноз погоды в Украине на неделю с 29 декабря по 4 января.

погода Новый год морозы прогноз погоды погода в Украине 1 января снегопад
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
