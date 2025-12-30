Прогноз погоди на Новий рік 31 грудня від Наталки Діденко

Снігопад. Фото: Новини.LIVE

На Новий рік в Україні 31 грудня пануватиме справжня зимова погода зі снігом, морозами та поривчастим вітром. Проте, вже незабаром в Україну повернеться потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні 31 грудня та 1 січня

У середу, 31 грудня, упродовж дня в більшості регіонів очікується періодичний сніг, на півдні країни — мокрий сніг. У ніч на 31 грудня температура повітря знизиться до -3...-7 °C, а в східних і північно-східних областях буде прохолодніше — до -4...-9 °C. У денні години стовпчики термометрів у більшості областей триматимуться в межах -2...-5 °C.

Температурна карта України 31 грудня. Фото: Метеопост

Вітер на Новий рік буде північно-західного напрямку, рвучкий, місцями навіть сильний, що може створювати небезпечні умови поблизу висотних будинків, під деревами та рекламними конструкціями. На дорогах по всій країні утвориться ожеледиця.

У Києві 31 грудня очікується сніг і сильні пориви вітру. Вночі температура знизиться до -7 °C, вдень становитиме близько -5 °C.

Морозна погода збережеться і на початку нового року. Наталка Діденко прогнозує, що у ніч проти 1 січня 2026 року температура по Україні опускатиметься до -7...-14 °C, удень першого дня року прогнозують -4...-7 °C.

Температурна карта України 1 січня. Фото: Метеопост

Попри це, уже вдень 2 січня очікується поступове підвищення температури повітря. Втім зимові морозні хвилі ще періодично повертатимуться.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що січень в Україні буде морозним та рекордно холодним.

Також читайте детальний прогноз погоди в Україні на тиждень з 29 грудня до 4 січня.