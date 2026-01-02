Видео
Главная Погода Диденко прогнозирует резкое изменение погоды в Украине

Диденко прогнозирует резкое изменение погоды в Украине

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 13:07
Погода в Украине на выходные 3 и 4 января — прогноз от Наталки Диденко
Мокрый снег. Фото: УНИАН

После морозов и снежных метелей в Украину возвращается потепление. В субботу в Украине сохранится относительно мягкая для зимы погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

В Украине резко потеплеет и начнется оттепель

Ночью и днем в субботу, 3 января, температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 °C до +3 °C. В южных и восточных областях будет теплее — днем столбики термометра покажут от +2 °C до +6 °C.

Осадки Наталка Диденко прогнозирует преимущественно на Левобережье страны, где пройдет мокрый снег. Также снег с дождем возможен в Карпатах. На большей части территории Украины существенных осадков не предвидится.

null
Темературная карта Украины 3 января. Фото: Метеопост

В то же время в Украине будет очень ветрено в этот день. В Приазовье и в Крыму скорость порывов может достигать 15-22 м/с.

В ночь на воскресенье, 4 января, температура снизится до -2...-8 °C. Днем 4 января в большинстве регионов столбики термометров будут показывать от -3 °C до +3 °C, тогда как на юге воздух прогреется до +2...+8 °C.

null
Температурная карта Украины 4 января. Фото: Метеопост

Кроме того, в большинстве областей страны периодически ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. На юге местами пройдет дождь, тогда как в западных регионах день пройдет без существенных осадков.

Погода в Киеве на выходные 3 и 4 января

В Киеве 3 и 4 января будет облачно. Значительных осадков не будет, лишь вечером в воскресенье возможен небольшой снег. Ветер будет порывистым, юго-западный. В субботу, 3 января, температура воздуха будет удерживаться ночью на отметках 0...-2 °C, в ночь на воскресенье, 4 января, уже похолодает ночью до -6...-8 °C, а днем ожидается -2...0 °C.

Кроме этого Наталка Диденко предупредила, что в ближайшее время возможны сильные магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о резком изменении погоды в Украине и потеплении.

Отдельно в Укргидрометцентре заявили, что в январе 2026 года в Украине будет морозная холодная погода.

погода потепление снег прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
