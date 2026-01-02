Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Діденко прогнозує різку зміну погоди в Україні — де потепліє

Діденко прогнозує різку зміну погоди в Україні — де потепліє

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 13:07
Погода в Україні на вихідні 3 та 4 січня — прогноз від Наталки Діденко
Мокрий сніг. Фото: УНІАН

Після морозів та снігових хуртовин в Україну повертається потепління. У суботу в Україні утримається відносно м'яка для зими погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

В Україні різко потепліє і почнеться відлига

Вночі та вдень у суботу, 3 січня, температура повітря коливатиметься в межах від -3 °C до +3 °C. У південних і східних областях буде тепліше — вдень стовпчики термометра покажуть від +2 °C до +6 °C.

Опади Наталка Діденко прогнозує переважно на Лівобережжі країни, де пройде мокрий сніг. Також сніг із дощем можливий у Карпатах. На більшій частині території України істотних опадів не передбачається.

null
Темературна карта України 3 січня. Фото: Метеопост

Водночас в Україні буде дуже вітряно цього дня. У Приазов’ї та в Криму швидкість поривів може сягати 15–22 м/с.

У ніч на неділю, 4 січня, температура знизиться до -2...−8 °C. Удень 4 січня в більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть від -3 °C до +3 °C, тоді як на півдні повітря прогріється до +2...+8 °C.

null
Температурна карта України 4 січня. Фото: Метеопост

Окрім того, у більшості областей країни періодично очікуються опади у вигляді мокрого снігу та снігу. На півдні місцями пройде дощ, тоді як у західних регіонах день мине без істотних опадів.

Погода у Києві на вихідні 3 та 4 січня

У Києві 3 та 4 січня буде хмарно. Значних опадів не буде, лише ввечері в неділю можливий невеликий сніг. Вітер буде рвучким, південно-західний. В суботу, 3 січня, температура повітря утримуватиметься вночі на позначках 0...-2 °C, у ніч на неділю, 4 січня, уже похолодає вночі до -6...-8 °C, а вдень очікується -2...0 °C.

Окрім цього Наталка Діденко попередила, що найближчим часом можливі сильні магнітні бурі, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили українців про різку зміну погоду в Україні та потепління.

Окремо в Укргідрометцентрі заявили, що в січні 2026 року в Україні буде морозна холодна погода.

погода потепління сніг прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації