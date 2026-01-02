Погода в Україні на вихідні 3 та 4 січня — прогноз від Наталки Діденко

Мокрий сніг. Фото: УНІАН

Після морозів та снігових хуртовин в Україну повертається потепління. У суботу в Україні утримається відносно м'яка для зими погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

В Україні різко потепліє і почнеться відлига

Вночі та вдень у суботу, 3 січня, температура повітря коливатиметься в межах від -3 °C до +3 °C. У південних і східних областях буде тепліше — вдень стовпчики термометра покажуть від +2 °C до +6 °C.

Опади Наталка Діденко прогнозує переважно на Лівобережжі країни, де пройде мокрий сніг. Також сніг із дощем можливий у Карпатах. На більшій частині території України істотних опадів не передбачається.

Темературна карта України 3 січня. Фото: Метеопост

Водночас в Україні буде дуже вітряно цього дня. У Приазов’ї та в Криму швидкість поривів може сягати 15–22 м/с.

У ніч на неділю, 4 січня, температура знизиться до -2...−8 °C. Удень 4 січня в більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть від -3 °C до +3 °C, тоді як на півдні повітря прогріється до +2...+8 °C.

Температурна карта України 4 січня. Фото: Метеопост

Окрім того, у більшості областей країни періодично очікуються опади у вигляді мокрого снігу та снігу. На півдні місцями пройде дощ, тоді як у західних регіонах день мине без істотних опадів.

Погода у Києві на вихідні 3 та 4 січня

У Києві 3 та 4 січня буде хмарно. Значних опадів не буде, лише ввечері в неділю можливий невеликий сніг. Вітер буде рвучким, південно-західний. В суботу, 3 січня, температура повітря утримуватиметься вночі на позначках 0...-2 °C, у ніч на неділю, 4 січня, уже похолодає вночі до -6...-8 °C, а вдень очікується -2...0 °C.

Окрім цього Наталка Діденко попередила, що найближчим часом можливі сильні магнітні бурі, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили українців про різку зміну погоду в Україні та потепління.

Окремо в Укргідрометцентрі заявили, що в січні 2026 року в Україні буде морозна холодна погода.